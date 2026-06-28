Huixquilucan crea fondo especial de 1 MDP para atender emergencias por lluvias

La alcaldesa Romina Contreras encabezó la sesión de Cabildo donde se autorizó el presupuesto extraordinario para lluvias.

El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, crear un fondo económico especial de un millón de pesos, para la atención de emergencias por inundaciones o deslaves provocados por la temporada de lluvias en el territorio municipal, con el fin de mitigar las afectaciones, proteger la integridad física de las familias y tener una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

Al encabezar la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, mencionó que este recurso se destinará de forma directa para financiar trabajos inmediatos, en caso de que se presente alguna contingencia, tales como limpieza de vialidades, estabilización de zonas vulnerables y apoyo a las familias que pudieran resultar afectadas por las precipitaciones de la temporada.

“Nuestra prioridad es la seguridad y el patrimonio de los huixquiluquenses. Gracias a la disciplina financiera y el manejo responsable de los recursos públicos, hoy podemos destinar este fondo propio de manera inmediata para activar brigadas de emergencia y responder de forma ágil ante cualquier contingencia climática", afirmó la presidenta municipal, Romina Contreras.

Huixquilucan activa recursos especiales para encarar la temporada de lluvias y prevenir deslaves. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Explicó que, en la presente temporada de lluvias, el personal del Equipo Delta de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7 realizan labores de desazolve, monitoreo de cauces y atención a incidentes viales en las zonas Tradicional, Popular y Residencial que conforman el territorio, para actuar de manera oportuna, en caso de que se presente alguna eventualidad.

Asimismo, la alcaldesa Romina Contreras hizo un llamado a las y los huixquiluquenses a sumarse a las labores preventivas desde sus hogares, evitando tirar basura en las calles, barrer los frentes de sus casas y reportar de manera oportuna cualquier acumulación de agua, pues la prevención es una tarea compartida entre sociedad y gobierno.

Cabe señalar que el Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7 está conformado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública y Vialidad, Gobierno, Aguas, Infraestructura y Edificación, Servicios Públicos y Urbanos y Mensaje e Imagen Institucional, entre otros, quienes trabajan de manera permanente para atender los siniestros.

Para reportar cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064, (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como a través de la aplicación móvil SayVU, disponible en Android e iOS.

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