Huixquilucan reduce 27 delitos del fuero común

Entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno de Huixquilucan logró mantener la incidencia delictiva, con respecto al mismo periodo del año anterior, además de disminuir la comisión de 27 ilícitos del fuero común, entre los que destacan los robos a negocio, a casa habitación, de vehículo automotor, en transporte individual y las extorsiones.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, Región XV-Naucalpan, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública informó que, durante los primeros nueves meses de este año, el municipio de Huixquilucan redujo en 0.09 por ciento la comisión de delitos en el territorio, destacando una baja de 57 por ciento en el delito de robo a negocio, de 32 por ciento en el robo a casa habitación, 20 por ciento en las extorsiones, 19 por ciento en el robo de vehículo y de 16 por ciento en el robo a transporte.

En este acto, el Centro de Prevención del Delito y el Centro de Control de Confianza, ambos del Estado de México, destacaron que el gobierno municipal cumplió con la instalación de los Comités de Participación Ciudadana y el cien por ciento de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan cuentan con el Certificado Único Policial (CU), lo que muestra que este municipio tiene una policía confiable y acreditada para desempeñar su labor.

Al respecto, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, señaló que estos resultados son producto del fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad, lo que ha permitido que Huixquilucan se mantenga como uno de los municipios más seguros de la entidad.

Recordó que, en los últimos cuatro años, su administración ha logrado disminuir en más de 40 por ciento la incidencia delictiva en Huixquilucan, a través de una estrategia que contempla la realización de más de 10 mil operativos al año en el territorio, la adquisición de 119 nuevas patrullas en los primeros cien días de su gestión, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas de la corporación, por medio de la incorporación, profesionalización y la compra de nuevo equipo táctico.

“Celebro una vez más que, en este Consejo Intermunicipal, se informe que hemos tenido una disminución de los delitos, porque esto muestra que la estrategia de seguridad que pusimos en marcha desde mi primera gestión, ha dado resultados, a pesar del escenario nacional. Reconozco a la corporación policiaca y a nuestro comisario Luis Alarcón por estos resultados. Me comprometí con las y los huixquiluquenses a seguir haciendo de Huixquilucan uno de los lugares más seguros para vivir y estamos cumpliendo”, sostuvo.

La presidenta municipal, Romina Contreras, refrendó su compromiso de no escatimar ningún recurso, humano, económico y material, para combatir a la delincuencia, al tiempo en que reiteró su disposición para seguir impulsando acciones que fortalezcan la formación y capacidad operativa y de reacción de la corporación municipal.

“Reconozco la lealtad institucional, vocación de servicio y compromiso social para mantener acciones conjuntas y coordinadas en beneficio de la sociedad. Bajo esta premisa, en lo que resta de 2025 y en 2026, habremos de afrontar conjuntamente y con determinación, firmeza y rumbo, los crecientes retos y desafíos que se nos presenten”, concluyó.

JVR