Huixquilucan impulsa a su juventud con Tarjeta Joven para el futuro

Los incentivos económicos de tres mil pesos se dispersarán de forma estratégica en dos exhibiciones periódicas para asegurar el correcto uso del capital.

Más de mil 300 jóvenes de Huixquilucan, Estado de México, ya cuentan con un respaldo económico directo para sus gastos diarios. El Gobierno municipal ha iniciado la entrega de la "Tarjeta Joven 2026“, buscando impulsar su desarrollo académico, laboral y social. Este apoyo es crucial para disminuir condiciones de vulnerabilidad en este sector de la población.

La iniciativa está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 29 años que actualmente estudian o trabajan en el municipio. Cada beneficiario recibe un monto total de tres mil pesos mexicanos, distribuidos en dos ministraciones.

Este recurso está diseñado para cubrir gastos esenciales como colegiaturas, transporte o materiales necesarios para su desempeño en aulas o centros de trabajo.

La juventud de Huixquilucan no está sola: Romina Contreras

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, enfatiza el compromiso de su administración con la juventud. “La juventud de Huixquilucan no está sola. Este respaldo económico impulsa directamente su independencia y desarrollo.

La ‘Tarjeta Joven 2026’ es un reflejo de que creemos en el talento de nuestros estudiantes y jóvenes trabajadores, dándoles el empuje necesario para que sigan preparándose y alcancen el éxito“, afirmó Contreras.

Este programa se suma a una serie de apoyos que el Gobierno de Huixquilucan ha implementado este año. Hasta la fecha, se han entregado más de 27 mil monederos electrónicos a diversos sectores vulnerables, incluyendo adultos mayores, jefes de familia, madres solteras y personas con discapacidad.

Esto demuestra una vocación humanista y la priorización de grupos con mayores necesidades.

El financiamiento de estos estímulos a las nuevas generaciones está plenamente respaldado por la estabilidad económica y las finanzas municipales sanas. ı Foto: Especial.

Reiteran compromiso con la ‘Tarjeta Joven 2026’

Carla Santana Cuéllar, directora general de la Juventud, destacó la importancia de esta inversión.

“A través de la ‘Tarjeta Joven 2026′, reiteramos nuestro compromiso con las nuevas generaciones. Reconocemos el doble esfuerzo de quienes se capacitan y aportan activamente a la productividad del municipio. Este estímulo no es solo un apoyo económico, sino una inversión directa en el futuro y talento de la juventud“, explicó Santana.

La administración municipal subraya que estos programas son posibles gracias a una gestión financiera responsable y finanzas sanas.

El objetivo es asegurar que los jóvenes de Huixquilucan, provenientes de diversas comunidades y colonias como Agua Bendita, El Bosque o San Bartolomé Coatepec, tengan las herramientas para construir un futuro sólido y contribuir al desarrollo local.

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JVR