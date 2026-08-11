Mara Lezama impulsa infraestructura clave con SICT para mejorar movilidad de Quintana Roo

La Gobernadora del Estado, Mara Lezama, sostuvo un encuentro de trabajo en las oficinas de la capital del país.

Habitantes de Quintana Roo verán mejoras significativas en su movilidad y conectividad. La gobernadora Mara Lezama sostuvo una reunión de trabajo en la Ciudad de México con Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para dar seguimiento a proyectos prioritarios que impactan directamente en la calidad de vida de las familias quintanarroenses.

El encuentro se centró en la revisión de avances y la planificación de obras estratégicas que responden a las crecientes necesidades de la región. Entre los proyectos destacados figura la carretera de Isla Blanca, una vía crucial para desahogar el tráfico y facilitar el acceso a zonas de alto desarrollo turístico y residencial en el norte del estado. Esta infraestructura busca optimizar los tiempos de traslado y garantizar mayor seguridad vial.

La gobernadora Lezama enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional. “Seguimos gestionando y trabajando en coordinación con el Gobierno de México para que estos proyectos avancen y se traduzcan en mejor conectividad y bienestar para nuestra gente”, afirmó. Esta coordinación permanente con el gobierno federal es clave para asegurar la viabilidad y el éxito de las obras en el estado.

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Quintana Roo, como uno de los principales destinos turísticos de México y con un constante crecimiento demográfico, enfrenta desafíos únicos en materia de infraestructura. La demanda de servicios y la necesidad de una red vial robusta son imperativas para sostener su desarrollo económico y turístico, así como para mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Nos reunimos esta tarde con el titular de la @SICTmx, Jesús Esteva, para dar seguimiento a temas prioritarios para Quintana Roo.



Arrastramos el lápiz en proyectos que estamos impulsando, como la carretera de Isla Blanca y las diversas obras de infraestructura que, de manera… pic.twitter.com/8gJKAoePqV — Mara Lezama (@MaraLezama) August 12, 2026

Los proyectos en curso forman parte de una visión integral para fortalecer la infraestructura estatal, que incluye no solo carreteras, sino también otras iniciativas que buscan modernizar y expandir la capacidad de comunicación y transporte. Estas acciones se alinean con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, una estrategia que prioriza el bienestar social y el crecimiento ordenado.

La inversión en infraestructura es un pilar fundamental para este acuerdo, ya que genera empleos, atrae inversiones y mejora la competitividad del estado. El seguimiento constante a estas obras asegura que los recursos se apliquen de manera efectiva, cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía. La meta es clara: transformar la infraestructura de Quintana Roo para un futuro más próspero y conectado para todos.

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