Ratifica Huixquilucan certificación nacional de sus centros de rehabilitación contra las adicciones

En el marco de su noveno aniversario, el Centro de Rehabilitación Integral Contra las Adicciones (CRIA) y Santa Rita del Complejo Rosa Mística, recibieron la ratificación de su Certificación y Reconocimiento a nivel nacional, por cumplir con los criterios de capacidad, calidad y mejora continua, ya que estos espacios brindan a los pacientes no solo atención médica, sino el acompañamiento de un equipo multidisciplinario para cambiar su futuro y mejorar su calidad de vida.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, señaló que dicha ratificación y reconocimiento, otorgada por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, representa la consolidación de un gran proyecto que ha tocado muchas vidas y que es profundamente humano, además de que posiciona al Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, como el único que cuenta con dos centros de rehabilitación en adicciones certificados.

“Este centro, no solo es un espacio de tratamiento, es un lugar de encuentro, de reconstrucción y de integración. Aquí se siembra confianza, se cultiva muchísima fortaleza y se cosecha vida. Hoy, celebramos lo logrado y renovamos nuestro compromiso y ratificación como centro reconocido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y por el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones”, expresó.

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Luego de agradecer a las familias de los pacientes por sostenerlos en este proceso, agregó que, en los nueve años de operación de estos centros, se han vivido luchas diarias y de resiliencia, ya que cada paciente deja la enseñanza de que una adicción no define a ninguna persona, sino que es un desafío que enfrenta y que, con acompañamiento, con conciencia y con amor, logran a salir adelante.

En tanto, la presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, destacó que este reconocimiento es el resultado de un esfuerzo que inició hace nueve años, ya que el Centro de Rehabilitación Integral Contra las Adicciones (CRIA) y Santa Rita, forman parte del Complejo Rosa Mística, considerado el sistema de salud municipal más grande del país.

Agregó que este reconocimiento respalda la calidad, profesionalismo, compromiso y labor de todo el equipo multidisciplinario que brinda atención, entre ellos, profesionales de la salud mental, médicos, psicólogos, terapeutas, asistentes de estancia, trabajo social y personal administrativo.

“El CRIA y Santa Rita brindan una atención de calidad en este municipio de Huixquilucan. Este Centro nació con la convicción de que toda persona merece una segunda oportunidad, una vida digna y esperanza”, expresó.

Luego de entregar el reconocimiento, el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, Raúl Naveda Padilla, felicitó al Gobierno de Huixquilucan y al equipo multidisciplinario que brinda atención en este centro, por el gran esfuerzo que realiza el municipio para ofrecer servicios especializados que contribuyen a la recuperación y a la reintegración familiar, educativa, laboral y social de quienes reciben atención.

“Cuando una institución como ésta, decide trabajar con calidad, con ética y profundo respeto por la dignidad humana, envía un mensaje poderoso al exterior, que toda persona puede recuperarse cuando encuentra acompañamiento, evidencia científica y esperanza. La ratificación y entrega de este valioso documento que hoy recibe el Centro de Rehabilitación Contra las Adicciones y Santa Rita, representa el compromiso permanente con una atención profesional, segura y respetuosa de los derechos humanos”, concluyó.

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FGR