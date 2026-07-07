Hallan a desaparecidos en graduación

POLICÍAS de Investigación de Jalisco, en imagen de archivo de noviembre de 2025. Al cierre de 2024 tenían pendientes por cumplimentar 18 mil 490 órdenes judiciales.

LA FISCALÍA General de Jalisco dio a conocer ayer que localizó con vida a tres estudiantes que fueron vistos por última vez el pasado 25 de junio en la localidad de El Zancudo, perteneciente al municipio de Puerto Vallarta.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los jóvenes perdieron contacto con sus familias mientras se encontraban en una parada de transporte público, presuntamente al dirigirse a una ceremonia de graduación.

Unos días después se reportó también la desaparición de tres jóvenes estudiantes en Guadalajara.

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En un comunicado, las autoridades informaron que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se iniciaron de manera inmediata las investigaciones y se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización.

Como parte de las diligencias, se realizaron diversas acciones, entre ellas operativos en campo para recabar información que permitiera establecer su paradero. Asimismo, durante las indagatorias se obtuvieron diversos datos de interés, entre ellos comunicaciones telefónicas que familiares recibieron.

Se estableció que las víctimas llegaron por sus propios medios con uno de sus familiares, donde se verificó que se encontraban en buen estado de salud, con lo que concluyeron las acciones de búsqueda de personas relacionadas con este caso, pero, señaló, se continuará con la investigación pertinente.