Recrimina la madre de Roxana complicidades

POLICÍAS MONTAN guardia en la casa de la comunicadora, el 12 de junio pasado.

La madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez cuestionó la presunta colusión de policías municipales en Veracruz con grupos delictivos en el secuestro y asesinato de la comunicadora.

“No esperaba eso de las personas que nos tienen que cuidar, proteger como ciudadanos, no es posible que estén involucrados en este crimen; ya no tenemos en quién confiar”, declaró Rubicelia Ramírez, en entrevista con reporteros, en medio de la realización de los servicios fúnebres de la víctima.

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Aseguró que, aunque no fue como esperaba, pudo encontrar a su hija y le podrá dar sepultura. “La verdad, teníamos la esperanza de encontrar con vida a mi hija; desafortunadamente no fue así, (pero) por lo menos vamos a tener un lugar dónde irle a dejar unas flores. La encontré no como quería, pero por lo menos no voy a estar luchando en su búsqueda”, dijo.

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Agregó que la periodista deja en orfandad a dos menores: una adolescente de 16 años y un niño de siete años.

“Hoy va a ser un día muy difícil para ellos; están destrozados desde el día que nos informaron. La verdad, es muy difícil”, expresó. Añadió que será “Dios quien se encargue” de los responsables del crimen.

Ayer, con más de una hora de retraso, arribaron a Nanchital, Veracruz, los restos de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez —a la misma casa hasta donde el pasado 2 de junio llegaron sicarios para secuestrarla—, donde serían velados por familiares y amigos. Para hoy está prevista una misa de cuerpo presente y, posteriormente, su sepultura.

A las 10:00 horas se celebrará la misa en la Iglesia del Centro y, posteriormente, el cortejo fúnebre partirá hacia el panteón Santa Elena, donde se llevará a cabo la sepultura.

Sobre el tema, la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle García, evitó ayer hacer comentarios públicos sobre las líneas de investigación, al señalar que esa información corresponde proporcionarla exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.

Nahle García reiteró que no emitirá opiniones sobre el desarrollo de la investigación para no interferir en el proceso judicial ni afectar a la familia de la comunicadora asesinada después de su secuestro el 2 de junio pasado.

La mandataria estatal criticó que en una columna publicada por un medio de comunicación nacional se dieran a conocer algunos aspectos que, mencionó, guardan las investigaciones del caso.

“El día de hoy sale una columna en El Universal, sale todo un detalle, todo el detalle; ahí pueden consultar, y de dónde sacó esa columna todos los detalles, pues de cuando se judicializa, eso lo tienen los ministerios públicos, ahí está. Lo sacaron de los propios expedientes, no son filtraciones”, manifestó.

“Eso le preguntaba hoy a la fiscal, y le dije: ‘oiga, está escribiendo esta persona una columna a nivel nacional con muchísimos detalles’, y dice: ‘Sí, eso fue lo que se llevó a cabo en la sesión; en esas sesiones entra gente, entran abogados; antes entraban hasta periodistas, no sé ahora’”, refirió la gobernadora.