Veracruz se brinca la ley al entregar a municipios participaciones federales

ASPECTO DEL PUERTO de Veracruz, en imagen de archivo. La agencia Moody’s mejoró recientemente la calificación crediticia del estado por su liquidez y menor deuda.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas en la forma en la que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno del estado de Veracruz distribuyó y pagó las participaciones federales a los municipios, en un proceso que incumplió lo que dispone la ley.

Los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025 determinaron que en el pago de los recursos no se actualizaron los coeficientes provisionales utilizados para distribuirlos entre los ayuntamientos; es decir, que la distribución de los fondos no se apegó a la normativa o a los datos actualizados como población, recaudación u otros indicadores establecidos por la ley, lo cual puede provocar que algunas localidades reciban más recursos de lo que les correspondía y viceversa.

El Tip: SÓLO DOS entidades no suscribieron el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la ASF; una es Veracruz.

El informe menciona que se determinó un monto de dos mil 805 millones 111 mil 205.39 pesos por concepto de las afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios respectivos.

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EL MOTIVO. Las afectaciones se realizaron para cubrir diversos adeudos de los municipios con instituciones federales, estatales y financieras. Por ejemplo, en 2025, la Sefiplan aplicó ajustes a las participaciones federales de Lerdo de Tejada, Papantla, Tuxpan y Coatzacoalcos por 72 millones 673 mil 612.68 pesos, para el pago al IMSS de los adeudos por concepto de las cuotas obrero-patronales, así como las de retiro.

Otro ejemplo lo constituye el de las afectaciones por 622 millones 890 mil 385.77 pesos a partir del descuento a 171 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el pago de la facturación del alumbrado público y otros servicios del sector municipal que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De igual forma, a los créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) en 2025. La Sefiplan recortó 305 millones 808 mil 947.66 pesos a 17 municipios de la entidad, para el pago de los créditos que les otorgó la institución financiera.

El Tip: EL ESTADO se ubicó como el de mayor crecimiento en participaciones federales durante el último ejercicio fiscal, al registrar un incremento de 11.2 por ciento en 2025.

RETRASO Y DESCONTROL. La ASF detectó que Finanzas y Planeación incurrió en retrasos administrativos y careció de controles suficientes para cumplir algunos procedimientos establecidos por la ley al momento de distribuir los recursos federales a los ayuntamientos.

Entre ellos resaltan los coeficientes provisionales utilizados para distribuir el dinero entre los municipios, de enero a mayo de 2025, los cuales no fueron actualizados con el coeficiente definitivo determinado por la entidad en cuanto dispuso de la última información oficial emitida por el Inegi.

Además, detectó que tampoco quedaron formalizados los coeficientes utilizados cuando se aplican descuentos o retenciones a las participaciones municipales por adeudos relacionados con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Por ello, el Órgano Interno de Control de la Sefiplan inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

La investigación se dirige a personal de la Dirección General de Planeación y Evaluación, área responsable de calcular y actualizar los factores utilizados para distribuir las participaciones federales entre los municipios.

AJUSTES. La ASF también emitió una recomendación para que el gobierno del estado, a cargo de la morenista Rocío Nahle, realice las acciones necesarias con objeto de atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de distribución y pago de los recursos económicos.

“No se dispone de mecanismos de control suficientes para garantizar que la Sefiplan actualice los cálculos mensuales provisionales establecidos en la normativa para distribuir las participaciones federales entre los municipios durante los primeros cinco meses del ejercicio. Transferencia y control de los recursos.

“Faltan actividades de control adecuadas para que el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfiera los recursos de las participaciones federales a los municipios en el plazo establecido en la normativa.

“Y se carece de acciones de control suficientes que garanticen que los coeficientes utilizados para afectar las participaciones federales de los municipios, por concepto de la compensación de adeudos del FEIEF, estén formalizados”, establece el documento.

El informe también consigna que la Sefiplan deberá implementar procesos que garanticen la actualización oportuna de los cálculos mensuales y supervisar que las transferencias de recursos a los ayuntamientos se realicen dentro de los plazos legales.

EN ESTE DOCUMENTO, el gobierno veracruzano reconoce que el ente fiscalizador detectó “omisiones” de funcionarios. ı Foto: Especial

ESCRITO POR MEDIO del cual el 5 de junio pasado las autoridades estatales remiten documentación requerida por la ASF ı Foto: Especial