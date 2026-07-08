Cinco encuestas coinciden en que Romina Contreras es la alcadesa mejor calificada del país y Edomex

Al consolidar un gobierno de atención 24/7, humanista y cercano con la gente, y al concluir el mes de junio, cinco casas encuestadoras posicionaron a la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, como la alcaldesa mejor calificada del país y del Estado de México, lo que refleja el respaldo y la confianza de la población hacia una gestión de resultados y un modelo de gobernanza que prioriza las necesidades de la población.

Entre las empresas que ratifican a Romina Contreras como la mejor evaluada en percepción de confianza de la entidad mexiquense está Massive Caller, que, en su medición de julio, posicionó a la alcaldesa en el primer lugar, siendo la más alta entre sus homólogos incluidos en esta encuesta. Dicho indicador demuestra la solidez de una estrategia municipal basada en la transparencia y la rendición de cuentas, reflejados en mejores servicios públicos para los huixquiluquenses.

Se suma la evaluación de Demoscopia Digital que, en el Ranking de Alcaldes correspondiente al mes de junio, colocó a Romina Contreras en la primera posición en cuanto a aprobación ciudadana dentro de la Quinta Circunscripción de México conformada por Colima, Michoacán, Querétaro y el Estado de México, con un puntaje de 68.7 por ciento. Asimismo, a nivel estatal ocupó el primer lugar con esta misma calificación, frente a 20 de sus homólogos.

“Huixquilucan sigue contando con el gobierno mejor calificado de la Quinta Circunscripción, además de ratificar su liderazgo en el Estado de México, al ser la administración municipal con mayor respaldo ciudadano. Solo me resta decir, muchas gracias por su confianza y seguiremos trabajando 24/7 para elevar su calidad de vida y para mantener un gobierno cercano que da resultados”, indicó Romina Contreras.

Gráfica compartida. ı Foto: Especial.

A la par, en el estudio más reciente de la encuestadora Statistical Research Corporation, Romina Contreras encabeza el Top 10 del Ranking de Alcaldes del Estado de México, con 68.7 por ciento de aprobación ciudadana y es la segunda mejor evaluada de todo el país.

Cabe recordar que las empresas Trending Poll y Gobernarte, en sus mediciones de junio, colocaron a la presidenta municipal Romina Contreras en el primer lugar a nivel nacional y entre los municipios metropolitanos del país, con una aprobación ciudadana de 83.9 y 68.8 por ciento, respectivamente.

El Gobierno de Huixquilucan reafirma su posición como un referente de gobernanza a nivel estatal y nacional, impulsado por programas que marcan la diferencia como “Huixquilucan Contigo 24/7”, “Acción por la Educación”, entrega de apoyos económicos a los sectores más vulnerables, jornadas asistenciales médicas gratuitas, entre otros.

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FGR