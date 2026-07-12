Huixquilucan reduce 13% los delitos de alto impacto en 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP) informó que, en el periodo de enero a mayo de 2026, el Gobierno de Huixquilucan logró disminuir en 13.16 por ciento los delitos de alto impacto cometidos en el territorio, con respecto al mismo periodo del año 2025, como resultado de la estrategia de seguridad emprendida en el territorio, que incluye la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el fortalecimiento de los operativos tácticos en las tres zonas del municipio y la certificación y capacitación de los elementos para contar con una policía confiable.

Estrategia coordinada con la Guardia Nacional redujo sustancialmente el robo de vehículos y a transeúntes. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 15 Naucalpan, Pedro Guevara Pérez, indicó que, entre los ilícitos que registraron una mayor disminución en el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del presente año, se encuentran el robo de vehículo automotor, con una reducción de 62.3 por ciento; robo a casa habitación, con 48.7 por ciento; robo en transporte público colectivo, con 34.6 por ciento; robo a transeúnte en vía pública, con 34.4 por ciento; y las lesiones dolosas, con 15 por ciento.

La policía municipal alcanzó un 99% de elementos avalados con el Certificado Único Policial. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

La presidenta del Consejo Intermunicipal y presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, celebró los resultados que arrojó nuevamente la estrategia de seguridad municipal, emprendida por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, pues estos resultados se suman a la reducción de 44 por ciento que tuvo la incidencia delictiva en el periodo 2022-2025 y que ha llevado a este municipio a ser uno de los más seguros de la entidad.

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Huixquilucan mantiene acciones de patrullaje para fortalecer la paz y tranquilidad de sus habitantes. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Indicó que, tal y como se comprometió desde el primer día de su gestión, Huixquilucan no bajará la guardia y tampoco escatimará ningún recurso económico, humano y material para profesionalizar a la corporación y hacerla una de las más confiables de la entidad; muestra de ello, dijo, es el compromiso que ha mostrado para que el 99 por ciento de los policías locales cuenten con el Certificado Único Policial (CUP) para garantizarle a la población que cuenta con una policía confiable y una de las más preparadas del Estado de México.

Huixquilucan mantiene acciones de patrullaje para fortalecer la paz y tranquilidad de sus habitantes. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Estos resultados nos convocan a redoblar esfuerzos y capacidades para robustecer nuestra coordinación y colaboración interinstitucional, con el propósito compartido de fortalecer la profesionalización, capacidad operativa y de reacción de los cuerpos de seguridad pública, la prevención del delito y participación ciudadana; por ello, los exhorto a continuar trabajando con la entrega y compromiso que nos ha caracterizado, contribuyendo a la estrategia estatal de seguridad pública, a la gobernanza y el progreso de esta importante región”, concluyó.

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