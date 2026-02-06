Huixquilucan y Guardia Nacional instalan monitoreo conjunto en Centros de Mando C-5

Intercambio de información e inteligencia entre el Gobierno de Huixquilucan y la dependencia federal.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad en Huixquilucan, la Guardia Nacional instaló sistemas de monitoreo en los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) del municipio.

Mediante esta acción, se refuerza la colaboración con esta instancia federal y el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia, con el propósito de mantener al territorio entre los más seguros de la entidad.

Personal especializado opera las más de mil cámaras de videovigilancia desde los Centros de Mando (C-5). ı Foto: Gobierno Huixquilucan

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, a partir de hoy, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan compartirá la información de los dos Centros de Mando con los que cuenta, con lo que esta localidad se convierte en la primera del país en coadyuvar con la Guardia Nacional para combatir los delitos y salvaguardar la seguridad y patrimonio de la población.

“En Huixquilucan, nos hemos mantenido como un referente en materia de seguridad, tanto a nivel estatal como nacional, por ello, nuestro compromiso es seguir dando resultados a la población. Siempre hemos trabajado de manera coordinada con todos los órdenes de gobierno y, en esta ocasión, el trabajo cercano y permanente que tendremos con la Guardia Nacional nos permitirá mantener al municipio entre los más seguros”, expresó.

Huixquilucan fortalece su estrategia de seguridad mediante el monitoreo conjunto con fuerzas federales. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Romina Contreras explicó que, como parte de este esfuerzo conjunto, se realizará el intercambio de información e imágenes, para dar seguimiento a las denuncias, combatir los delitos que más se presentan en el municipio, además de prevenir la comisión de ilícitos, con el propósito de seguir dando resultados a los huixquiluquenses en materia de seguridad.

Romina Contreras recordó que los dos Centros de Mando cuentan con más de mil cámaras de videovigilancia, y personal especializado de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad es el encargado de recibir llamadas de emergencia de forma directa, a través de redes sociales o aplicaciones tecnológicas.

Detalló que, desde estos puntos, se realiza el despliegue de las unidades cuando es necesario, operar y controlar la radiocomunicación, supervisar la vigilancia urbana, revisar y alimentar la Plataforma México, así como realizar labores de inteligencia e investigación de los delitos, en apoyo a instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Este esfuerzo se suma a las estrategias que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan en materia de seguridad, pues durante 2025 adquirió 100 nuevas patrullas y 19 motopatrullas, y realiza más de 10 mil operativos al año en todo el territorio.

