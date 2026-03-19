Huixquilucan registra disminución de robos en diversas modalidades durante enero de 2026.

Durante enero de 2026, la incidencia del delito de robo, en sus diversas modalidades, entre ellos, a transeúnte, a negocio, de vehículo, a casa habitación, con violencia y en transporte, registró una disminución en Huixquilucan, en comparación con el mismo mes de 2025, como resultado de las acciones y estrategias que implementa el gobierno municipal, para combatir a la inseguridad.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta reducción contribuye a seguir manteniendo a Huixquilucan como el municipio más seguro del Estado de México, y es resultado de una estrategia que contempla la realización de más de 10 mil operativos al año en el territorio, así como la profesionalización y capacitación permanente de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

“La ciudadanía confía en nosotros y nosotros seguiremos trabajando para ellos con la misma confianza, compromiso y dedicación, por lo tanto, les exhorto a mantener el rumbo, firmeza y contundencia de nuestras acciones”, resaltó Romina Contreras.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) presentados en esta Sesión, señalan que, en dicho periodo, el robo a transeúnte disminuyó 69 por ciento en Huixquilucan; a negocio, 64 por ciento; de vehículos, 60 por ciento; a casa habitación, 50 por ciento; con violencia, 40 por ciento; y en transporte, 11 por ciento.

En esta Sesión, donde participan autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, así como representantes del sector privado y autoridades auxiliares, la alcaldesa Romina Contreras recordó que la estrategia de seguridad en Huixquilucan

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JVR