Seguridad

Huixquilucan registra disminución de robos en diversas modalidades durante enero de 2026

La presidenta municipal, Romina Contreras, afirmó que las cifras reflejan el resultado de la estrategia de seguridad en Huixquilucan

Huixquilucan registra disminución de robos en diversas modalidades durante enero de 2026.
Huixquilucan registra disminución de robos en diversas modalidades durante enero de 2026. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Durante enero de 2026, la incidencia del delito de robo, en sus diversas modalidades, entre ellos, a transeúnte, a negocio, de vehículo, a casa habitación, con violencia y en transporte, registró una disminución en Huixquilucan, en comparación con el mismo mes de 2025, como resultado de las acciones y estrategias que implementa el gobierno municipal, para combatir a la inseguridad.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta reducción contribuye a seguir manteniendo a Huixquilucan como el municipio más seguro del Estado de México, y es resultado de una estrategia que contempla la realización de más de 10 mil operativos al año en el territorio, así como la profesionalización y capacitación permanente de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

“La ciudadanía confía en nosotros y nosotros seguiremos trabajando para ellos con la misma confianza, compromiso y dedicación, por lo tanto, les exhorto a mantener el rumbo, firmeza y contundencia de nuestras acciones”, resaltó Romina Contreras.

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Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) presentados en esta Sesión, señalan que, en dicho periodo, el robo a transeúnte disminuyó 69 por ciento en Huixquilucan; a negocio, 64 por ciento; de vehículos, 60 por ciento; a casa habitación, 50 por ciento; con violencia, 40 por ciento; y en transporte, 11 por ciento.

En esta Sesión, donde participan autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, así como representantes del sector privado y autoridades auxiliares, la alcaldesa Romina Contreras recordó que la estrategia de seguridad en Huixquilucan

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JVR

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