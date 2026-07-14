Socavón en Hermosillo se traga una camioneta; conductor intentaba rescatar a motociclista

Un socavón registrado sobre una de las principales vialidades de Hermosillo, Sonora, dejó un motociclista lesionado y terminó atrapando una camioneta cuyo conductor había detenido su marcha para auxiliar al afectado.

El colapso del pavimento provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre temporal de la circulación mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del hundimiento.

La mañana del lunes se registró un accidente sobre el bulevar Quintero Arce, en la intersección con Luis Donaldo Colosio y Paseo del Río Sonora. De acuerdo con el testimonio dado a medios de comunicación locales de Alejandro Lizárraga, de 57 años y conductor de una Toyota Tacoma modelo 2025, observó que un motociclista perdió el control al pasar por la orilla del socavón y terminó accidentándose sobre la vialidad.

Tras detenerse antes del hundimiento y activar las luces intermitentes, descendió con la intención de ayudar al motociclista. Sin embargo, al mover su camioneta para acercarse al lugar del accidente, el mismo socavón comenzó a expandirse, el pavimento cedió y el vehículo fue arrastrado hacia el interior.

Así quedó este pick up al caer a un socavón al poniente de #Hermosillo… ⚠️



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en el bulevar Quintero Arce; un motociclista que transitaba por el lugar resultó lesionado.



Acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y Cruz… pic.twitter.com/BcPo8QxP2f — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 13, 2026

El conductor explicó que inicialmente el hoyo parecía pequeño, de alrededor de 60 centímetros, pero en cuestión de segundos el colapso aumentó de tamaño hasta atrapar parte de la camioneta. Gracias al apoyo de personas que se encontraban en el sitio logró salir del vehículo sin lesiones de gravedad.

Sobre el motociclista, señaló que permanecía consciente tras el accidente y presentaba lesiones en la parte baja del cuerpo. También destacó que llevaba casco de protección y alcanzó a comunicarse con su padre antes de ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado, acordonaron la zona y cerraron la circulación para facilitar las labores de rescate y la evaluación del área afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas del colapso del pavimento ni el tiempo que permanecerá cerrada la vialidad, mientras continúan las inspecciones para determinar el origen del socavón y valorar los daños ocasionados.

🚨Las lluvias cobraron factura en Hermosillo: socavón en Quintero Arce deja un lesionado y un vehículo hundido



El colapso de la infraestructura vial cobró su primera factura tras las recientes lluvias. Las deficientes condiciones del pavimento provocaron un enorme socavón en el… pic.twitter.com/PJcCnu5tvd — Solangel Ochoa (@solangelochoa) July 13, 2026

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