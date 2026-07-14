Policías locales extorsionan a alcaldes, asegura gobernador

ELEMENTOS de Uruapan, durante un acto público el 15 de junio pasado

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lanzó una propuesta para que la seguridad local sea asumida por la Guardia Nacional, debido a que en algunos casos “las policías municipales extorsionan a los alcaldes y los grupos de la delincuencia organizada las infiltran muy fácil”.

“Eso es un hecho, lo sabemos, lo sabe el gobernador y no nada más el gobernador, creo que muchas y muchos de ustedes y la opinión pública, el pueblo, la gente lo sabe”, enfatizó.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reconoció que los presidentes municipales podrían oponerse a la medida, debido a las presiones que enfrentan.

El Dato: AL CIERRE de 2024, las instituciones de seguridad municipales tenían 166 mil 91 servidores. Del total, 43 mil 581 (26.2%) son mujeres y 122 mil 508 (73.8%), hombres.

“Por supuesto que los municipios, quizá los presidentes municipales, decidirán que no, porque están presionados; esa es una realidad”, dijo.

Advirtió que el eslabón más débil en materia de seguridad son los municipios, debido a que los niveles de cumplimiento de estándares de certificación y acreditación de los policías son “muy endebles”.

Alfredo Ramírez citó diversos casos de elementos locales involucrados en actividades ilícitas. Entre ellos, mencionó a los detenidos en Zinapécuaro, Ario de Rosales, Ecuandureo y Chavinda.

Otro ejemplo al que hizo referencia es el de los siete policías de Uruapan detenidos por su participación en el homicidio del alcalde Carlos Manzo, de los cuales solamente tres tenían certificación.

“Los municipios dan de alta a elementos sin que tengan certificación y acreditación; sin esto, no deberían siquiera portar armas, porque quiere decir que no han pasado el examen de control y confianza”, mencionó el gobernante.

De igual forma, expuso que, en el caso reciente de una emboscada en Nahuatzen, donde perdieron la vida cinco elementos de la Guardia Civil (corporación estatal), “todo apunta a que los policías municipales estuvieron involucrados”.

DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL. Agregó que la propuesta supone un debate nacional porque se tendría que modificar el artículo 115 constitucional, el cual le atribuye a los ayuntamientos la conducción de la seguridad en sus demarcaciones.

“Hemos hecho todo lo que hemos podido para reforzar a las policías municipales, pero la realidad que tenemos es que se debe atender”, dijo.

Ramírez Bedolla también mencionó que el asunto ya ha sido tema de conversación con el Gobierno federal y explicó que en el país hay dos mil 462 municipios, de los cuales un poco más de mil no cuentan con una institución de seguridad pública y, en ese caso, en algunos la cubre el Gobierno federal o los estatales.

Explicó que, en el caso de Michoacán, la Guardia Nacional tiene 52 planteles e incluso hay más elementos de la Guardia Nacional que policías municipales.

“Entonces, haciendo un análisis en el caso de Michoacán, la Guardia Nacional, que ya tiene presencia en las comunidades, pudiéramos hacer este despliegue, pero todo esto requiere un gran debate para seguir avanzando en seguridad”, declaró el mandatario.

UNA CARGA. Añadió que las policías son una “carga económica que los municipios no pueden soportar”, y ejemplo de ello es la compra de armas.

“Hay municipios que tienen cuatro años que no solicitan un arma, porque las armas deben solicitarse a las Fuerzas Armadas. Un municipio no puede comprar un arma directa; se tiene que hacer a través de la Defensa y ellos tramitan una licencia para que puedan ser usadas”, explicó el gobernante morenista.

Finalmente, mencionó que lo primero que se debe hacer es reconocer las “limitantes” que se tienen en los municipios, “porque la ley puede decir algo, pero llevar lo que dice la ley a la realidad no siempre es acorde”.

FRAGILIDAD EN LAS LOCALIDADES

El fortalecimiento de las corporaciones parece no avanzar en el país.

EN 2024, 1,898 de los 2,462 municipios del país reportaron contar con una institución formalmente constituida encargada de la seguridad pública.

EN 90 CASOS reportaron no contar con una instancia propia y, por lo tanto, otros cuerpos de seguridad ejercieron la función.

NO CONTARON 403 con un corpoativo, por lo que agrupaciones comunales realizaron la función.

EN 23 MUNICIPIOS no se contó con una fuerza municipal y ninguna otra ejerció la función.

DE LOS 90 municipios en los que otras dependencias se encargaron de la función, en 85 la ejerció la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga de la entidad federativa.

EN CINCO, la Guardia Nacional se hizo cargo; en cinco, la Secretaría de la Defensa Nacional; en uno, la Secretaría de Marina, y en uno, otra institución. (Fuente|Inegi)