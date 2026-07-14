Localizan un cementerio clandestino en Tamaulipas

ACCIÓN de búsqueda en la que fueron hallados los restos, el domingo pasado

En un predio del municipio de Miguel Alemán

El colectivo Amor por los Desaparecidos localizó un cementerio clandestino, al ubicar siete fosas con restos humanos en un predio del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

La presidenta del colectivo, Edith González, dio a conocer que el hallazgo fue posible durante la jornada de búsqueda número 94, en la que se localizaron osamentas completas y prendas de vestir enterradas a poca distancia, en una superficie extensa.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, algunas de las osamentas tenían las manos atadas. Una de las víctimas conservaba aparatos de ortodoncia y presentaba el rostro cubierto con cinta adhesiva.

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“Todo indica que aquí podría haber muchas más fosas”, advirtió la activista González, al señalar que las alteraciones y depresiones observadas en el terreno hacen presumir la existencia de otros entierros clandestinos.

La buscadora hizo un llamado a las familias que han perdido a un ser querido para que se acerquen a las autoridades, con el fin de determinar la identidad de los restos encontrados.

El fiscal general del estado de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, confirmó el hallazgo y advirtió que podrían localizarse más restos conforme avancen los trabajos forenses.

“Vamos a ir dando los resultados conforme avancen los procedimientos forenses de identificación, gradualmente; por lo pronto, sí, efectivamente, son siete fosas localizadas en aquella región de Miguel Alemán, aunque se habla que se espera encontrar más hallazgos; hasta el momento, no los hay”, dijo.

En entrevista con medios, el funcionario mencionó que el hallazgo ocurrió luego de un trabajo de acompañamiento de las autoridades a las madres buscadoras, quienes lo solicitaron.

Añadió que la institución a su cargo tiene la capacidad suficiente para atender todos los cuerpos localizados, gracias a una “programación”.

Además, el fiscal aseguró que habrá apoyo constante a los diferentes colectivos de búsqueda.

“El apoyo existe. A veces puede parecer insuficiente, dada la demanda de este servicio, vamos a decirlo así; siempre es mucha por parte de la ciudadanía y de las víctimas, pero se les atiende”, mencionó.