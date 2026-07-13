Avioneta con tres tripulantes se desploma en Pesquería, Nuevo León

Avioneta se desploma en el municipio de Pesquería, Nuevo León, el 13 de julio de 2026.

Al menos tres personas resultaron lesionadas cuando la avioneta en la que viajaban se desplomó en un matorral en los límites de los municipios de Apodaca y Pesquería, en Nuevo León.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en las inmediaciones de la carretera Miguel Alemán y el río Pesquería, cerca de la localidad de Zacatequitas, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León.

La aeronave, una Cessna Grand Caravan EX con matrícula XA-RFD, era operada por la aerolínea regional Aerus, con base en Monterrey.

De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, el vuelo despegó a las 14:33 horas del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, Coahuila, con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey; sin embargo, la aeronave registró una pérdida repentina de velocidad y altitud aproximadamente cinco minutos después.

Aunque se desconoce el motivo, Protección Civil y Bomberos de Pesquería informó que personal municipal atendió un “aterrizaje forzoso”, mientras la empresa Aerus explicó que la aeronave “presentó un percance” durante su llegada al aeropuerto de Monterrey, por el que realizó un “aterrizaje precautorio” a unos 4 kilómetros al norte del aeródromo.

Comunicado de Aerus sobre el accidente aéreo registrado el 13 de julio de 2026 en Nuevo León. ı Foto: Aerus

Identifican a tripulantes de aeronave accidentada en Pesquería

Un pasajero y dos miembros de la tripulación resultaron lesionados y fueron trasladados al Doctor’s Hospital East, ubicado en el municipio de Guadalupe, para recibir atención médica.

Ninguna víctima sufrió heridas de gravedad, informaron autoridades municipales, y “se encuentran con bien”, según reportó posteriormente Aerus, al tiempo que aseguró que ya colabora con las autoridades para esclarecer el incidente.

“La seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es nuestra máxima prioridad”, afirmó en un breve comunicado.

Por separado, Protección Civil de Nuevo León identificó a los tripulantes de la aeronave accidentada:

Diego Elías Galván Maña, de 28 años

Ingrid Valenzuela Martínez, de 31 años

Enrique Berra Mellado, de 53 años

En el sitio, los servicios de emergencia realizaron labores para mitigar riesgos derivados de un derrame de combustible por el que, hasta el momento, se han descartado afectaciones adicionales.

En la atención del incidente participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Protección Civil de Pesquería, Policía Municipal de Pesquería, Fuerza Civil, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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cehr