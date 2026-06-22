Se estrella helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos en Alaska; deja cuatro heridos

Un MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

Un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera de Estados Unidos se estrelló este lunes en Sitka, al sureste de Alaska.

El incidente ocurrió alrededor las 10:07 horas de este lunes durante un vuelo de entrenamiento con al menos cuatro tripulantes, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Mt. Edgecumbe Medical Center.

En un breve comunicado, el Distrito Ártico de la Guardia Costera informó que los equipos de emergencia arribaron al sitio del siniestro aproximadamente una hora después, a las 11:00 horas.

Aunque no se han reportado fallecimientos, se desconoce el estado de salud de la tripulación. En tanto, se investigan las causas del accidente.

Se suma a otros accidentes aéreos en EU

El incidente de este 22 de junio sucede tras una serie de accidentes aéreos registrados en el mes.

El pasado 16 de junio, un avión privado se estrelló en una autopista de Laredo, Texas, por un aparente “problema mecánico”. Al menos una persona murió.

El 15 de junio, un avión bombardero B-52 Stratofortress se estrelló durante una misión de prueba rutinaria en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. Ocho personas a bordo murieron, entre ellas contratistas del gobierno, militares y dos empleados del fabricante de aeronaves Boeing.

Un día antes, el 14 de junio, 12 personas murieron cuando una avioneta, utilizada para paracaidismo, se estrelló cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en Misuri.

Con información de AP.

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cehr