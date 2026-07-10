Pasajero es succionado por la ventana de un avión de Ryanair, poco después de despegar | VIDEO

Hombre es succionado por la ventana de un avión; posible falla en el motor habría provocado ruptura de cristal.

En un momento de terror para un centenar de pasajeros, un hombre fue parcialmente succionado por la ventana de un avión que sufrió daños durante un vuelo de Malta Air, hechos por los cuales el afectado fue hospitalizado, y se inició una investigación.

Medios internacionales reportaron que el incidente ocurrió este viernes, durante el vuelo FR1879 de Malta Air, subsidiaria de Ryanair, que cubría la ruta Tesalónica (Grecia) a Memmingen (Alemania).

Avión de Ryanair, en una fotografía de archivo. ı Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS

Poco después del despegue, de acuerdo con testigos, la cabina se despresurizó y se registró una fuerte detonación. Inmediatamente, los pasajeros notaron que un hombre, un adulto de 61 años, estaba siendo succionado por una de las ventanas.

“Las máscaras cayeron y había un fuerte olor. La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventana. Afortunadamente llevaba puesto el cinturón”, dijo una testigo, una pasajera de nombre Christina, a Radio Thessaloniki.

RYANAIR PASSENGER PARTIALLY SUCKED OUT OF JET AFTER ENGINE DEBRIS SMASHES WINDOW



A 61-year-old passenger was nearly ejected from Ryanair flight FR1879 on Friday after a piece of detached engine debris shattered his window midair. The cabin violently depressurized at high… pic.twitter.com/j3E1rd7nT4 — Crime Talk with Scott Reisch (@CrimeTalkNet) July 10, 2026

Ante esta escena, la esposa del pasajero, así como algunos testigos, se unieron para jalarlo de vuelta al interior del avión e intentar ponerlo fuera de riesgo.

Tras varios minutos de jaloneos, los pasajeros lograron salvar al hombre y retirarlo de la ventana. No obstante, según autoridades citadas por medios internacionales, sufrió quemaduras por fricción, además de lesiones en cuello y hombros, si bien permaneció consciente, aunque en estado de shock.

pic.twitter.com/7xoBOcpiNq Vídeo que muestra el motor dañado que provocó que escombros atravesaran la ventana de la cabina de un Boeing 737 de Ryanair esta mañana https://t.co/Es9D7RYr31 — SOLO DE IDA✈️ (@solodeida) July 10, 2026

“Podría haber sido mucho peor si el pasajero no hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad”, explicó Chris Brady, expiloto comercial, entrevistado sobre el caso para BBC.

El vuelo regresó al aeropuerto de Tesalónica y aterrizó normalmente. El pasajero lesionado fue trasladado a un hospital y los demás viajeros continuaron su trayectoria horas después en otro avión.

Investigan incidente: apuntan a desprendimiento o ruptura de ventana como posible causa

Ante estos hechos, las autoridades griegas iniciaron una investigación para determinar qué provocó el accidente que puso en riesgo la vida del pasajero.

Inicialmente, se informó que la ventana se había desprendido; sin embargo, otra hipótesis sugiere que un fallo en el motor provocó que fragmentos de éste salieran despedidos, impactando contra el cristal.

Ryanair, en una fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

En cualquier caso, autoridades internacionales aseguraron que siguen de cerca las investigaciones.

“Seguiremos de cerca la situación y tomaremos cualquier medida necesaria para garantizar la seguridad”, explicó la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea en un comunicado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am