Avión tiene accidente en Satena y mueren 15 personas, entre ellas un congresista

Este miércoles se reportó una aeronave como desaparecida por la aerolínea estatal de Satena, y horas más tarde se reportó un terrible accidente que dejó como saldo la muerte de 15 personas.
Alrededor del mediodía de este 28 de enero se registró un trágico accidente al Norte de Santander, pues un bimotor Beechcraft 1900 se estrelló en la zona montanoñosa de la región colombiana mientras realizaba una viaje entre Cúcuta y Ocaña.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia y la Aeronáutica Civil a bordo de la aeronave HK-4709 viajaba un total de 15 personas, mismas que lamentablemente perdieron la vida.
Precisaro que el Gobierno activó todos los protocolos de emergencia en cuanto perdieron comunicación con la aeronave, mismos que fueron coordinados por un Puesto de Mando Unificado (PMU) bajo el liderazgo de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.
Rojas Mantilla expresó sus condolencia y solidaridad hacia las familias de las víctimas, y precisó que “desde el primer momento actuamos con toda la capacidad del Estado y seguiremos acompañándolos en este doloroso proceso.”
El director de Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty dijo que se activaron los equipos técnicos de investigación para poder establecer las causas del accidente “conforme a los protocolos nacionales e internacionales.”
¿Quiénes son las personas que murieron en el accidente de Satena?
De acuerdo con la información del Ministerio de Transporte de Colombia, estas son las personas que se encontraban a bordo de la aeronave que se estrelló en Satena, entre las que se encontraba un representante a la Cámara y un candidato:
Pasajeros:
- María Álvarez Barbosa
- Carlos M. Salcedo
- Rolando Peñaloza Gualdrón
- María Díaz Rodríguez
- Maira Avendaño Rincón
- Anayisel Quintero
- Karen Parales Vera
- Anirley Julio Osorio
- Gineth Rincón
- Diógenes Quintero Amaya- Representante a la Cámara por Norte de Santander
- Natalia Acosta Salcedo- Asistente de Diógenes Quintero Amaya
- Maira Sánchez Criado
- Juan Pacheco Mejía- Exconcejal de Ocaña
Tripulantes:
- Capitán Miguel Vanegas
- Capitán José de la Vega
El Gobierno de Colombia informó que alrededor de las 11:54 horas del miércoles perdieron el contacto con la aeronave de la empresa SERCA, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos para localizarla.
A las 14:10 horas se recibió información de rastros de la aeronave por parte de la comunidad en la vereda Curasica del municipio de la Playa de Belén, en una rápida reacción con la colaboración de la Fuerza Aeroespacial, Ejército Nacional y Policía, en coordinación del Ministerio de Transporte, la Aerocivil, SATENA y SERCA, se pudo confirmar el siniestro.Presidencia Colombia
Hasta el momento las autoridades colombianas no han revelado información sobre la posible causa del siniestro ocurrido en Satena este miércoles.
