Tragedia aérea en Colombia deja 15 muertos

Un avión de la aerolínea estatal colombiana Satena, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en una foto de archivo.

Un accidente aéreo ocurrido en el noreste de Colombia, en una zona fronteriza con Venezuela, dejó un saldo de 15 personas fallecidas, luego de que un avión de la aerolínea estatal Satena fuera localizado sin sobrevivientes en el departamento de Norte de Santander.

La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, cubría la ruta interna Cúcuta-Ocaña, ambas ciudades colombianas, cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo bporla mañana. El vuelo NSE8849 despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 horas y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña alrededor de las 12:05, tras un trayecto de aproximadamente 25 minutos. El último contacto se registró a las 11:54.

El Tip: La zona donde se estrelló el avión es una región montañosa sembrada de hojas de coca, materia prima de la cocaína, y donde operan grupos armados ilegales.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, en el municipio colombiano de La Playa de Belén, una zona montañosa cercana a Ocaña y situada en el área fronteriza con Venezuela. La erolínea Satena confirmó que la baliza de emergencia no fue activada y que las causas del accidente aún no han sido determinadas.

A bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes. Entre las víctimas se encuentra el congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, así como su asistente Natalia Acosta. También falleció Carlos Salcedo, candidato al Congreso, junto con otros pasajeros identificados por la aerolínea. La tripulación estaba integrada por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

Quintero Amaya buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo. El Partido de la U expresó su consternación por la pérdida del legislador, a quien describió como un líder comprometido con su región y con las comunidades afectadas por el conflicto armado en esa zona de Colombia.