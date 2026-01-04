Donald Trump amenaza con una operación militar contra Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una acción militar contra el Gobierno de Colombia, diciendo a periodistas que tal operación “suena bien para mí”.
“Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, en una aparente referencia al presidente Gustavo Petro.
Al ser consultado directamente respecto a si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar contra Colombia, Trump respondió: “Suena bien”.
Edmundo González Urrutia pide calma en mensaje a Venezuela
Los comentarios se produjeron después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en una audaz redada y lo trasladara a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico.
Situación ante la cual el presidente colombiano se ha pronunciado en contra e incluso retó al gobierno estadounidense a detenerlo ‘si pueden’.
Durante un evento en la localidad de Cali, Colombia, el Petro, quien ha lanzado duras críticas hacía el gobierno de Donald Trump, se refirió directamente al secretario de Estado, Marco Rubio retándolo a meterlo preso.
“Si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Este pueblo no se arrodilla”, expresó Petro.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT