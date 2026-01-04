Trump decidirá los términos para gobernar Venezuela: Hegseth

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será el responsable de decidir los términos en los cuales se dará la gobernanza de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, según aclaró el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En una entrevista para CBS News, Hegseth se refirió al anuncio hecho por Estados Unidos el sábado de que será este país el que asumirá el control de Venezuela hasta que existan las condiciones para una transición ordenada.

A propósito, aclaró que el Gobierno estadounidense definirá los términos, pero que la decisión final de cómo se llevará a cabo esta gobernanza está en manos del presidente Trump.

“Nosotros establecemos los términos [del Gobierno de Venezuela]. El presidente Trump establece los términos. Y, en última instancia, él decidirá cómo se implementará eso”, dijo Hegseth a la citada cadena.

El secretario de Guerra no dio más detalles de cómo se llevará a cabo esta administración, con lo cual prevalece la duda abierta el sábado sobre las características específicas del Gobierno provisional de Venezuela.

Sin embargo, Hegseth enfatizó que “lo que suceda a continuación lo decidirán los venezolanos”.

Por otro lado, el secretario de Guerra reiteró que la administración estadounidense en el país sudamericano será benéfica para ambas naciones en términos de “seguridad y prosperidad”.

“Significa que las drogas dejarán de circular [y] que el petróleo que nos robaron será devuelto”, declaró Hegseth en la citada entrevista.

“Significa que los países extranjeros no tienen cabida en nuestro hemisferio. Así que, en última instancia, controlaremos lo que suceda a continuación gracias a esta valiente decisión”, abundó.

El secretario de Guerra calificó la operación como una “acción audaz y valiente del presidente Trump”, y remarcó que marca una diferencia con respecto a las acciones emprendidas por gobiernos anteriores, en los que, dijo, se gastaba “dinero en sangre, sin obtener nada a cambio”.

A propósito, Hegseth enfatizó que Trump no necesitaba aprobación del Congreso para llevar a cabo la operación que terminó con la captura de Maduro, pues, explicó, se actuó en contra de “una persona acusada que finalmente tendrá que enfrentarse a la justicia”.

