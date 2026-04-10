¿Quién era Maitena y qué se sabe de su muerte? El caso que conmociona a Argentina

Su cuerpo se encontró en un descampado de General Las Heras

El desenlace en la búsqueda de Maitena, de 14 años, ha conmocionado a la comunidad de Merlo, Argentina. Tras desaparecer el pasado miércoles camino a la escuela, su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado de General Las Heras.

Aunque la hipótesis inicial apunta al suicidio, el análisis de su entorno digital sugiere una realidad más compleja, la posible existencia de una red que habría inducido a la menor a tomar esta fatal decisión.

Maitena fue vista por última vez tras ser despedida por su hermana en la puerta de su institución educativa. Cámaras de seguridad la captaron caminando sola, habiendo dejado su celular en casa y portando únicamente dinero y su tarjeta de transporte.

Se le ve en grabaciones durante su última aparición ı Foto: Redes sociales

El hallazgo del cuerpo de la joven se produjo un día después de su desaparición en una zona aislada, revelando una planificación detrás del suceso. Dejó nueve cartas de despedida programadas para sus seres queridos, en las cuales expresaba su anhelo de encontrar un “lugar tranquilo”.

Estas acciones contrastan profundamente con el perfil descrito por sus docentes, quienes la recordaron como una alumna ejemplar, alegre y sumamente activa, subrayando que en ningún momento mostró signos de depresión o señales de alerta que permitieran anticipar este desenlace.

¿Cómo murió Maitena?

De acuerdo con los reportes de la policía bonaerense y los primeros peritajes realizados en el lugar del hallazgo, la causa física de muerte fue asfixia por colgamiento. El cuerpo de la adolescente fue encontrado por las autoridades en un descampado de la localidad de General Las Heras.

EL RECORRIDO DE MAITENA ANTES DE SU MUERTE



La Justicia investiga los movimientos de la adolescente desde que salió de su casa y llegó a la escuela en Merlo, donde dijo que se encontraría con una amiga pero nunca ingresó. Luego fue registrada tomando el tren rumbo a General Las… pic.twitter.com/RnkCba16a9 — Clarín (@clarincom) April 10, 2026

La justicia argentina, a través de la UFI N°8 de Morón, ha puesto el foco en la actividad digital de la menor.

La investigación ha tomado un rumbo complejo tras la detección de contactos extranjeros, ya que se identificaron comunicaciones con perfiles ficticios y números provenientes de otros países.

Ante este hallazgo, la familia sospecha que existió una manipulación emocional por parte de estos sujetos desconocidos, quienes habrían ejercido una fuerte presión psicológica sobre Maitena, las autoridades ahora investigan si estos vínculos fueron el detonante real de su muerte.

Actualmente se realiza una doble investigación, una fiscalía analiza las causas de la muerte, mientras que otra revisa los celulares y computadoras incautados para descubrir qué pasó en el entorno digital.