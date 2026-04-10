Hombre salva a su esposa de accidente y es atropellado segundos después | VIDEO

Un motociclista fue arrollado por un vehículo; su esposa se salvó segundos antes.

En un trágico hecho que provocó reacciones divididas, un motociclista fue brutalmente atropellado por un vehículo, lo cual ocurrió tan solo segundos después de que dejara a su esposa sana y salva en una banqueta, salvándola de estar en el mismo accidente.

Circuló en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad que muestra un brutal accidente en moto, en el cual una persona que viajaba a bordo, una mujer, fue salvada.

En el video se aprecia cómo una pareja que viaja en moto frena en el semáforo, después de lo cual la mujer se baja y se despide del hombre, con un beso en los labios.

Ella camina a salvo hacia la banqueta, mientras el hombre continúa su camino a bordo de la moto.

Sin embargo, segundos después, mientras la mujer camina tranquilamente por la acera, el hombre llega a una larga intersección donde, abruptamente, es embestido por un vehículo azul.

La cámara de seguridad captó cómo el vehículo impactó contra la motocicleta y la aventó varios metros al frente. En redes sociales circularon también videos de la motocicleta destrozada y del fuerte operativo de seguridad que siguió al accidente.

Asimismo, se observa cómo la mujer, que segundos antes había bajado de la motocicleta, se acerca para ver a quien se presume es su esposo. La mujer viajaba sin casco, así que, de haber estado en el vehículo en el momento del impacto, habría perdido la vida.

🚨 ECUADOR 🇪🇨‼️ | SE DESPIDIÓ DE SU ESPOSA SEGUNDOS ANTES DEL ACCIDENTE: Un motociclista 🏍️ bajó a su pareja en un semáforo, segundo después, fue atropellado por un auto 🚙 que cruzó en luz roja. pic.twitter.com/ceXgExRLUM — XAlertNow (@xalertnow) April 8, 2026

De acuerdo con reportes, los hechos habrían ocurrido en las calles de Ecuador, presumiblemente en Quito, aunque se desconoce la ubicación exacta donde ocurrió este accidente.

Por otro lado, hasta el momento se desconocen la identidad y el estado de salud del motociclista, aunque por la gravedad del impacto se presume que sufrió lesiones delicadas.

Usuarios en redes sociales emitieron reacciones divididas al video. Algunos celebraron que la mujer logró salvarse del brutal impacto, que habría terminado con su vida, debido a que ella no portaba un casco.

Otros lamentaron el impacto que sufrió el motociclista, el cual, probablemente, habría terminado con su vida. Mientras que, unos más, acusaron que el mismo avanzó por el cruce mientras el semáforo estaba en rojo, lo que habría provocado el impacto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am