Ecuador rompe con otro país de la región, ahora le toca a Cuba

Un hombre quema papeles supuestamente en el techo de la embajada de Cuba en Quito, ayer.

El Gobierno de Ecuador anunció ayer la expulsión de todo el personal diplomático de Cuba acreditado en Quito, incluido su embajador, Basilio Gutiérrez, y dispuso el retiro de su representante en La Habana, José María Borja. La decisión supone la ruptura formal de relaciones entre ambos Estados.

En un comunicado, la Cancillería informó que los integrantes de la misión fueron declarados personas non gratas y deberán abandonar el país andino en un plazo de 48 horas. El ejecutivo sustentó la medida en el artículo 9 de la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta a un Estado a retirar el beneplácito a funcionarios extranjeros sin expresar causas.

El Dato: Noboa difundió un video de una persona que quema papeles en la azotea de la embajada, que tituló “parrillada de papeles”.

El presidente Daniel Noboa ordenó además el retorno inmediato de José María Borja, quien ejercía el cargo desde 2021 y tenía concurrencia en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Asimismo, el decreto invoca el artículo 141 de la Constitución, que establece que el mandatario ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y de Gobierno, así como el artículo 147, que lo habilita para nombrar y remover funcionarios públicos.

La determinación se produce pocos días antes de que Noboa viaje a Estados Unidos para participar en una cumbre de presidentes latinoamericanos con el mandatario Donald Trump, con quien su administración ha estrechado lazos y respaldado posiciones en política exterior, entre ellas la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

4 países de la región son ya con los que ha roto relaciones Quito

A su vez, el Gobierno de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos” la expulsión de su embajador, la cual calificó de “arbitraria e injustificada”. “Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos” expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en redes sociales. También dijo que esta acción “demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”.

Con esta decisión, Quito abre un nuevo episodio de tensión regional, luego de mantener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, donde había recibido asilo diplomático.

Mientras tanto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió a la isla y afirmó que su población “está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso” a lo básico, en referencia a las acciones del Gobierno estadounidense. El pronunciamiento ocurrió durante la apertura de la 39.ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se celebró en Brasilia. Cuba atraviesa una grave escasez de combustible atribuida a nuevas restricciones impulsadas por Washington. El 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenazó con aranceles a países que suministraran petróleo a la isla, tras alegar que representaba un riesgo para la seguridad nacional. Días antes, Estados Unidos anunció el fin del envío de crudo venezolano hacia territorio cubano. En ese contexto, el mandatario estadounidense instó a La Habana a negociar “antes de que sea demasiado tarde”.

Desde Brasilia, Lula llamó a los países de la región a actuar con soberanía para garantizar la alimentación de sus pueblos y sostuvo que el combate al hambre debe ser una prioridad política global.