Víctimas de accidente del Tren Interoceánico optan por reparación del daño para concluir conflicto

Vagones del Tren Interoceánico que se descarrilaron el pasado 28 de diciembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, decidieron concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que 145 personas han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la extinción de la acción penal.

El accidente ferroviario ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. El hecho dejó un saldo de 14 personas muertas y cientos de heridos, por lo que se han detenido a 2 personas.

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JVR