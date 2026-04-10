Kamala Harris considera contender nuevamente por la presidencia de EU en 2028: ‘Lo estoy pensando’

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que está evaluando contender nuevamente por la presidencia de su país en las elecciones de 2028, después de haber perdido frente a Donald Trump en los comicios de 2024.

Así lo expresó la demócrata en una reunión de la National Action Network, donde, cuestionada por el activista Al Sharpton sobre su intención de volver a buscar la presidencia de su país, dijo: “Quizá, veremos, lo estoy pensando”.

La respuesta de Harris fue recibida entre aplausos y vítores de los asistentes a la convención.

Kamala Harris aseguró que, durante su tiempo como vicepresidenta, aprendió lo que necesita y “exige” el máximo cargo de la Casa Blanca, por lo que sugirió que estaría lista para ocuparlo.

Kamala Harris fue cuestionada por Al Sharpton sobre su aspiración a volver a buscar la presidencia. ı Foto: Reuters

“Durante cuatro años ocupé un cargo en el que solo un latido me separaba de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé innumerables horas en mi despacho del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval”, dijo Harris.

“Pasé innumerables horas en el Despacho Oval y en la Sala de Situación. Sé en qué consiste el cargo. Y sé lo que exige”, abundó.

En el mismo sentido, aseguró que el tiempo que siguió al término de su campaña presidencial lo ha destinado a viajar por el país y conocer las necesidades de la gente.

“He estado viajando por el país durante el último año, he pasado mucho tiempo en el sur y en muchos otros lugares”, aseguró la demócrata.

“Y de lo que también tengo muy claro es que el statu quo no funciona, y lleva mucho tiempo sin funcionar para mucha gente”, abundó.

🇺🇸Kamala Harris deja abierta la puerta a 2028: la exvicepresidenta de EU confirmó que evalúa contender nuevamente por la presidencia.



“Lo estoy pensando”, declaró al activista Al Sharpton.pic.twitter.com/l0i7mDH2Lh — Azucena Uresti (@azucenau) April 10, 2026

No obstante, Harris aseguró que su decisión dependerá de quién, en 2028, pudiera desempeñar mejor el cargo de presidente “para el pueblo estadounidense”, lo que sugiere que consideraría abandonar su aspiración si otro perfil demócrata se encuentra mejor posicionado.

Kamala Harris fue la candidata demócrata por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, donde perdió frente al republicano Donald Trump, quien ganó tanto el voto popular como el voto electoral.

Harris contendió junto con Tim Walz para la vicepresidencia, quien, posteriormente, llegó al cargo de gobernador de Minnesota.

La fórmula Harris - Walz buscaba dar continuidad al gobierno demócrata de Joe Biden (2021 - 2025), quien, a su vez, llegó a la presidencia en lo que Donald Trump consideró como un acto de “fraude”.

El mandato de Biden interrumpió un segundo periodo consecutivo de Trump, lo que dificultó el establecimiento de la agenda de su proyecto llamado Make America Great Again (MAGA).

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