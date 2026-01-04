‘Si me va a meter preso, a ver si puede’: Gustavo Petro desafía a Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafío al gobierno de Estados Unidos a meterlo preso, ‘si pueden’, luego de la intervención militar en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Durante un evento en la localidad de Cali, Colombia, el Petro, quien ha lanzado duras críticas hacía el gobierno de Donald Trump, se refirió directamente al secretario de Estado, Marco Rubio retándolo a meterlo preso.

“Si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Este pueblo no se arrodilla”, expresó Petro.

Además, afirmó que los ataques son para evitar que se publique la lista completa de los archivos de Jeffrey Epstein, en donde presuntamente se mencionaría al presidente Trump en reiteradas ocasiones.

“Un clan de pedófilos quiere destruir nuestra democracia. Para evitar que se publique la lista de Epstein, envían buques de guerra para matar pescadores y amenazan a nuestro vecino con una invasión para obtener su petróleo”, dijo el presidente colombiano durante el mismo evento.

De igual forma, Gustavo Petro informó después del ataque de Estados Unidos, que fuerzas militares ingresaron a una convulsa zona del noreste del país, cercana a la frontera con Venezuela, donde permanecerán para reforzar el control del área que, afirmó, es usada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para producir y traficar droga.

El mandatario colombiano aseguró que “el ejército no abandonará esa zona”, adonde iniciará el programa gubernamental para sustitución voluntaria de cultivos de coca por cultivos legales.

Con información de AP

