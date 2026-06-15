Siniestros en helicópteros dejan más de 10 víctimas

Dos accidentes aéreos ocurridos ayer en Estados Unidos y Brasil dejaron más de 15 personas fallecidas y mantienen abiertas investigaciones para determinar las causas de ambos hechos.

En Missouri. Una avioneta utilizada para una excursión de paracaidismo se estrelló poco después de despegar cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en Missouri. El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana y provocó la muerte del piloto y de los 11 pasajeros.

El Dato: Los músicos argentinos Bizarrap y Nicki Nicole despidieron en redes sociales al productor audiovisual Lucas Vignale, tras el accidente aéreo, quien dirigió videos de ambos.

Las autoridades informaron que algunos familiares de los ocupantes presenciaron la caída de la aeronave, que terminó envuelta en llamas en un campo cercano al aeropuerto.

Equipos de emergencia acudieron al lugar, controlaron el incendio y comenzaron las labores para identificar a las víctimas y notificar a sus familiares. También se revisó la zona para descartar que alguna persona hubiera logrado saltar antes del impacto.

La aeronave era operada por Skydive Kansas City y fue identificada como una Pacific Aerospace 750XL, un modelo utilizado con frecuencia en actividades de paracaidismo.

El gerente interino del aeropuerto, Dennis Jacobs, explicó que la avioneta acababa de despegar cuando realizó un giro a la izquierda antes de caer. Según su apreciación inicial, pudo haber perdido potencia mientras intentaba efectuar un aterrizaje de emergencia.

Personal de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades señalaron que, por ahora, todo apunta a un accidente y que no existe riesgo para la población.

18 personas perdieron la vida por los dos accidentes

SEIS MUERTOS. Horas antes, en Río de Janeiro, Brasil, dos helicópteros chocaron en el aire sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste. El Cuerpo de Bomberos informó que el accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana. Cinco cuerpos fueron localizados en una de las aeronaves y una sexta víctima fue encontrada en el segundo aparato, que cayó a unos 100 metros de distancia.

La fuerza de la colisión provocó que fragmentos de ambas aeronaves se dispersaran hacia edificios cercanos. Uno de los helicópteros cayó dentro de un estacionamiento privado y se incendió, destruyendo alrededor de 20 automóviles eléctricos.

El alcalde Eduardo Cavaliere informó que el fuego fue controlado y que los equipos de rescate continuaban retirando los restos. También detalló que en una aeronave viajaban cinco personas, incluido el piloto, mientras que en la otra sólo se encontraba el piloto.

Según las autoridades, ambos pilotos tenían amplia experiencia y trabajaban como instructores de aviación. Los vuelos tenían como destino distintos puntos turísticos de la región.

Entre los nombres que aparecen en el manifiesto de vuelo figuran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim y los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la identidad de las víctimas debido al estado de los cuerpos.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña quedó a cargo de las pesquisas para determinar qué fue lo que provocó la colisión.