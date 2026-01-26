Habrían muerto 6 personas en accidente aéreo en Maine, según el aeropuerto de Bangor

Avión privado se estrelló el 25 de enero en el aeropuerto de Bangor, en Maine.

Las seis personas que viajaban a bordo de un avión privado que se estrelló al despegar de Maine la noche del pasado 25 de enero se presumen muertas , informó el Aeropuerto Internacional de Bangor.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando el Bombardier Challenger 650, con matrícula N10KJ, despegaba del aeropuerto ubicado al noreste de Estados Unidos, en medio de visibilidad reducida por la copiosa caída de nieve debido a la tormenta invernal “Fern”.

Inicialmente, la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) reportó que a bordo de la aeronave viajaban ocho personas . Este 26 de enero, al citar un informe preliminar de la agencia, CNN y Reuters informaron que siete personas habían muerto y que una más resultó herida de gravedad.

Horas después, ante información sobre el accidente que, dijo, “no ha sido verificada”, el Aeropuerto Internacional de Bangor precisó que, según el manifiesto del vuelo, había seis personas a bordo y “se presume que han fallecido”. Indicó que las identidades se harán públicas tras confirmar su identificación.

Mientras tanto, el aeropuerto anunció a través de su cuenta de Facebook que permanecerá cerrado hasta al menos el mediodía del miércoles. Ante cambios en los planes de viaje, sugirió a pasajeros estar al tanto de las comunicaciones con las aerolíneas.

“Nos disculpamos por las molestias y agradecemos a todos su paciencia y su amabilidad con las familias de los fallecidos ”, añadió el aeropuerto.

Según registros de la plataforma Flightradar24, el avión aterrizó en Maine alrededor de las 18:09 horas , procedente de Houston, Texas.

La FAA indicó que investiga el accidente en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés).

