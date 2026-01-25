Avión privado con 8 personas a bordo se estrella al despegar en Maine, Estados Unidos

Un avión privado con al menos ocho personas a bordo se desplomó este 25 de enero al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, al noreste de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), identificó la aeronave como un Bombardier Challenger 600, e indicó que el incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, tiempo local, en medio de condiciones climáticas adversas por la tormenta invernal “Fern”.

A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.



This information is preliminary and subject to change. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 26, 2026

Por separado, el Aeropuerto Internacional de Bangor suspendió sus operaciones y a través de su cuenta de Facebook pidió a usuarios no acudir al aeródromo. “La pista está cerrada en este momento” , advirtió.

TE RECOMENDAMOS: Impactantes imágenes Tormenta invernal deja a un millón de personas sin electricidad y 11 mil vuelos cancelados en EU

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters, el avión llegó procedente de Houston, Texas. Según registros de la plataforma Flightradar24, la unidad, con matrícula N10KJ, aterrizó en Maine alrededor de las 18:09 horas .

La FAA indicó que investigará el accidente en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés).

Información en desarrollo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr