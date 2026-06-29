Accidentes aéreos dejan 25 fallecidos

AL MENOS 25 personas murieron ayer en dos accidentes aéreos registrados en Francia y Arabia Saudita. En el primero, una avioneta de paracaidismo se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en el noreste de Francia, el cual causó la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo.

Las autoridades informaron que la aeronave sufrió una avería y cayó casi en forma vertical menos de un minuto después del despegue, cerca de una zona habitada. Entre las víctimas había cinco instructores de paracaidismo, cinco clientes y el piloto. Familiares y amigos presenciaron el accidente, por lo que se activó apoyo psicológico, mientras la Fiscalía de París abrió una investigación para esclarecer las causas.

Horas después, un helicóptero de la petrolera de Arabia Saudit, Aramco se desplomó en Ras Tanura, en la costa oriental del país, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en altamar del mundo y alberga la refinería nacional más grande del país. Por su parte, el Ministerio de Energía confirmó que las 14 personas a bordo, todas de nacionalidad saudí, murieron.

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Asimismo, las autoridades saudíes iniciaron una investigación para determinar qué provocó el accidente, además de que no informaron el motivo del viaje de los pasajeros. Hasta el momento, la petrolera Aramco no ha emitido una postura sobre el siniestro.