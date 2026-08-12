Diana Troncoso y Daniela Largo, los rescates milagrosos en Colombia | VIDEOS

El 10 de agosto se registró un sismo de 7.4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó, Colombia; dejando muchos estragos a su paso en varios municipios aledaños.

Hasta el momento los equipos de emergencia y las personas continúan realizando labores de rescate en las zonas más afectadas por el sismo en Colombia, por lo que las cifras continúan aumentando este miércoles.

Se precisa por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que actualmente se tiene un recuento de al menos 240 personas que lamentablemente perdieron la vida, 287 personas desaparecidas, y de 3 mil 755 heridos.

En redes sociales circulan varios videos del momento en el que se comenzó a registrar el sismo en Colombia, así como de las labores de rescate que están realizando en los edificios que se derrumbaron con el movimiento.

Entre las labores de rescate se encuentran diversos videos en redes en donde se muestra que no solamente se ha buscado a personas, pues entre los escombros de los edificios colapsados también han aparecido animales de compañía.

🚨 Rescatamos a dos adultos, sin lesiones, que quedaron encerrados en un ascensor en la Carrera 2 Este con Calle 79 Sur.



⚠️ El mantenimiento periódico ayuda a prevenir fallas. Ante una emergencia, evita abrir las puertas por tu cuenta y solicita ayuda especializada. pic.twitter.com/4Far8TX1Al — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 11, 2026

Rescates de Diana Troncoso y Daniela Largo

Entre los rescates de personas que más destacan en Colombia se encuentra el de Diana Marcela Troncoso, una mujer de 31 años de edad que reportaron atrapada bajo los escombros el 11 de agosto en Cali.

Diana Marcela Troncoso fue una de las personas que se quedó bajo los escombros de un edificio desde el 10 de agosto, por lo que los Bomberos de Bogotá y Cali informaron a su madre que se encontraba estable y canalizada.

No vamos a descansar hasta lograr rescatar a Diana y todos los caleños que aún se encuentran bajo los escombros. Mucha oración y fuerza para las familias. ¡No vamos a parar! 🙏🏻 pic.twitter.com/6jTjBv1Zo1 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

El 11 de agosto a las 12:30 horas los Bomberos de Bogotá informaron que el trabajo de rescate de Diana se logró después de tres hojas de trabajo en conjunto con los Bomberos de Cali.

Para el rescate de Diana Troncoso, el equipos especializado en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) utilizó “búsqueda canina, apuntalamiento, corte, penetración y la remoción de escombros”.

¡Diana Marcela: la vida entre los escombros!



Tras 3 horas de arduo trabajo, con @bomberoscali, con búsqueda canina, apuntalamiento, corte, penetración y la remoción de escombros, logramos sacar a Diana. Nuestro equipo USAR realizó un minucioso trabajo para salvar su vida. pic.twitter.com/IGRfWhFY8q — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 11, 2026

Otra historia exitosa de rescate fue la de Daniela Largos Sánchez, de 32 años, quien después de haber permanecido 36 horas najo los escombros en la alcaldía de Pereira logró ser evacuada por la noche del martes.

¡Logramos rescatar a Daniela!



Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más. pic.twitter.com/InTwQBnIS5 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026

La bombero Johana Mejía compartió que al hacer contacto con Daniela le preguntaron si podía mover sus extremidades, y posteriormente realizaron las maniobras necesarias para liberar espacio y poder sacarla de entre los escombros.

Johana Mejía estuvo junto a Daniela durante las labores para sacarla de los escombros.



Escucha de su propia voz, y de la de Javier, cómo nuestros uniformados del equipo USAR vivieron este rescate. pic.twitter.com/6BjIPzLDjN — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.