¿La angelologa María Claudia Forero Mejía predijo el terremoto de Colombia? VIDEO

Colombia está viviendo una tragedia nacional, pues el pasado 10 de agosto se registró un terremoto de 7.4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejando a su paso centenares de personas fallecidas y desaparecidas.

Alrededor de las 07:34 horas del lunes se registró un fuerte sismo en Colombia que causó daños en distintos municipios del país, y actualmente las labores en las zonas más afectadas continúan activas.

La cifra oficial de personas fallecidas reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra en 240 al corte de las 07:30 horas de este lunes.

Además, se tiene un recuento de 287 personas desaparecidas, y de 3 mil 755 heridos; así como 140 edificios colapsados, 9 mil 215 viviendas destruidas, y 45 mil 457 viviendas averiadas.

🇲🇽🇨🇴 El equipo mexicano 'Topos Azteca' ya se encuentra en Colombia, para ayudar a las labores de rescate de víctimas del sismo de magnitud 7.4 que azotó a la región el pasado lunes 10 de agosto. #ToposAzteca #Rescate #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/izRAof1ost — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 12, 2026

¿Qué dijo la angelologa María Claudia Forero Mejía?

Este hecho continúa causando conmoción en Colombia, y en redes sociales se comenzó a viralizar un video publicado por la angelologa María Claudia Forero Mejía el pasado 28 de julio en sus redes sociales.

En dicho video Forero Mejía aseguró que sus guías y seres de luz le compartieron información sobre algo muy fuerte que pasaría en Colombia, por lo que decidió publicarlo para que las personas estuvieran atentas.

“Me hablaron en lengua aramea y me dijeron ‘se viene un terremoto muy fuerte en Colombia oren, oren, oren’ fueron las palabras que me dijeron” aseveró la angelologa que predijo el sismo del lunes.

Precisó que el país se encuentra en tiempos de crisis, por lo que compartió con sus seguidores la siguiente frase: “Tenemos que acobijarnos con el manto sagrado de la Virgen María”.

Apuntó que compartía la información para que las personas realizaran oraciones y no tuvieran problemas más adelante con familiares y en la vida, “que Dios los bendiga”, dijo Forero Mejía para concluir su video.

“En una profunda revelación, me mostraron la importancia de unirnos en oración y resguardarnos bajo el manto de la Virgen María ante los tiempos difíciles que se aproximan para Colombia. La fe y el rosario son nuestro verdadero amparo y fortaleza” se lee en la descripción del video.

Todo apunta a que esta no es la primera vez en que la angelologa, terapeuta y vidente realiza predicciones, pues en sus redes sociales comparte terremotos, tsunamis y diversos acontecimientos que han sucedido a lo largo del mundo.

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