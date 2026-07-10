Trump acepta retomar diálogo con Irán, pero reitera que alto el fuego está terminado

Donald Trump confirmó que Estados Unidos retomará el diálogo con Irán, pero aseguró que el alto el fuego quedó cancelado tras la nueva escalada militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su gobierno aceptó la petición de Irán para reanudar las negociaciones, aunque dejó claro que el alto el fuego alcanzado el mes pasado ya no está vigente tras el reciente intercambio de ataques entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, Trump aseguró que Teherán solicitó continuar con las conversaciones y que Washington accedió a ello.

Sin embargo, subrayó que Estados Unidos notificó a las autoridades iraníes que la tregua quedó oficialmente concluida.

"The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter." - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/TzZikn1Cya — The White House (@WhiteHouse) July 10, 2026

De acuerdo con agencias internacionales, el mandatario ya había adelantado un día antes que existían acercamientos diplomáticos, aunque expresó dudas sobre la disposición iraní para alcanzar un acuerdo definitivo.

La declaración se produjo después de una nueva escalada militar en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Esta semana tres petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita fueron atacados, hecho que derivó en bombardeos estadounidenses contra instalaciones iraníes y, posteriormente, en una respuesta de Irán contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en países del Golfo.

Durante la jornada del viernes no se reportaron nuevos ataques.

Crece incertidumbre en comercio marítimo por ataques EU - Irán

Lo anterior provocó nueva incertidumbre en el transporte marítimo. La agencai Reuters reportó que el tránsito de petroleros disminuyó tras los incidentes de esta semana, mientras persisten las preocupaciones sobre el suministro mundial de crudo.

Un buque en el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Aunque el precio internacional del petróleo retrocedía este viernes, se encaminaba a cerrar la semana con un incremento cercano al cinco por ciento.

Por otra parte, el consejo de administración de la agencia de navegación de la ONU condenó los intentos de Irán por imponer su control sobre el Estrecho de Ormuz y cuestionó la creación de un organismo iraní para supervisar el tráfico marítimo en esa zona estratégica.

Prevén continuar negociaciones

En paralelo, negociadores de Qatar sostuvieron reuniones con funcionarios iraníes para intentar reducir las tensiones y discutir la navegación en el Estrecho de Ormuz, así como la aplicación del memorando de entendimiento pactado previamente entre Washington y Teherán.

Una mujer sostiene un retrato del exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei, en Irán; al fondo, una pancarta en protesta contra Trump y Netanyahu. ı Foto: Reuters

La agencia semioficial iraní Tasnim informó que la delegación qatarí busca reforzar el papel de Doha como mediador entre ambas partes.

Mientras tanto, Trump reiteró que, en caso de una nueva ofensiva de gran escala, Estados Unidos impondría rápidamente su superioridad militar y sostuvo que su país ya obtuvo una victoria en ese terreno, aunque insistió en mantener abiertas las negociaciones con Teherán.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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