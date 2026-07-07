Estados Unidos lanza nuevos bombardeos contra Irán tras ataques a petroleros en Ormuz.

El ejército de Estados Unidos lanzó este miércoles una serie de ataques directos contra objetivos iraníes como respuesta a las agresiones con proyectiles que sufrieron tres buques mercantes el martes en el Estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos asumió la responsabilidad estratégica de estas acciones, mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En el documento, Washington aseguró que la ofensiva busca establecer represalias severas contra las agresiones marítimas realizadas por Irán.

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“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, señaló el Mando Central de Estados Unidos.

El ejército británico informó que al menos 3 petroleros fueron alcanzados por proyectiles el martes en el Estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba la venta de crudo iraní como parte de un acuerdo provisional para poner fin a los combates.

Las nuevas incursiones amenazaban con ahogar el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restaurar las prácticas normales de navegación y aliviar la presión económica global de la guerra.

Estados Unidos lanza nuevos bombardeos contra objetivos iraníes tras ataques a petroleros. ı Foto: Reuters.

Así comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

La actual confrontación bélica directa entre las fuerzas coaligadas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, iniciada formalmente el pasado 28 de febrero de 2026, encara una fase decisiva en el terreno diplomático mientras se mantienen las alertas en la región.

Esta fase de guerra abierta a gran escala se desencadenó tras la ruptura de la tregua que sostenía la denominada “Guerra de los Doce Días”, registrada en junio de 2025.

El detonante del actual conflicto fue una oleada de bombardeos aéreos coordinados por Washington y Tel Aviv que impactaron complejos oficiales en Teherán, incursión en la que se confirmó la muerte del Líder Supremo iraní, Alí Jameneí.

A mediados de este 2026, la intensidad de las hostilidades ha forzado la apertura de canales de negociación, donde se discutieron los términos de un principio de acuerdo de paz.

Sin embargo, las nuevas embestidas de Estados Unidos ponen en vilo el tratado e incrementan las tensiones en el Medio Oriente.

Los datos recopilados por la Fundación de los Mártires y presentados ante la ONU estiman entre mil 230 y más de mil 330 civiles iraníes muertos debido a las sucesivas oleadas de incursiones y ataques aéreos en ciudades como Teherán, Minab y Natanz.

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JVR