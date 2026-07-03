Irán defiende control de Ormuz

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, afirmó ayer que su país mantiene el control del estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional impulsado por Estados Unidos en Baréin, donde participaron representantes de 12 países.

El diplomático aseguró en redes sociales que “el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom”, al insistir en que la estabilidad de la región depende del fin de intervenciones extranjeras y del respeto a los países.

La reunión en Baréin se realizó con participación de mandos militares de varios países, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Líbano y Siria, para discutir la seguridad del tránsito en esta vía estratégica, por donde circula cerca del 20 por ciento de las energías fósiles del mundo.

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En tanto, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió al Consejo de Seguridad evitar acciones que interfieran en el proceso de diálogo y calificó como “provocadoras” algunas iniciativas.

La ONU advirtió sobre la fragilidad del acuerdo entre ambas partes y llamó a evitar una nueva escalada de tensiones en la región. Señaló que cualquier error de cálculo podría tener consecuencias graves para la estabilidad regional.