Rusia lanza el mayor ataque a Kiev en lo que va del año

Rusia lanzó un ataque masivo con cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev durante la madrugada de ayer, el cual dejó al menos 27 personas muertas y decenas de heridas, además de daños en alrededor de 130 edificios, en lo que se considera el mayor ataque contra la capital ucraniana en lo que va del año.

Las explosiones se registraron en distintos puntos de la ciudad mientras miles de habitantes buscaron refugio en estaciones del Metro y búnkeres subterráneos. En varias zonas se observaron incendios y columnas de humo que cubrieron el cielo de la capital.

El Dato: La magnitud y extensión de la destrucción en Kiev tienen pocos precedentes, incluso en una guerra que lleva cinco años. 24 personas murieron en un ataque en mayo.

Las autoridades locales informaron que los equipos de rescate trabajan entre los escombros para localizar a personas atrapadas. El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, advirtió que el número de víctimas aumentaría conforme avance la búsqueda.

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“Los equipos de rescate trabajarán sin interrupción hasta que se retiren todos los escombros”, señaló el funcionario en redes sociales. Tymur Tkachenko agregó que en un suburbio del este de la ciudad se recuperaron cinco cuerpos y que ocho personas siguen desaparecidas, por lo que las labores continúan sin pausa.

74 misiles y 496 drones lanzó Rusia durante la noche

RESPUESTA DE EMERGENCIA. El ataque obligó a movilizar a cuerpos de rescate durante toda la noche en distintos puntos de la ciudad, mientras vecinos intentaban salir de edificios dañados o parcialmente colapsados.

En zonas residenciales, varios inmuebles quedaron destruidos o con severos daños estructurales. Autoridades informaron que más de 90 personas resultaron heridas, entre ellas niños, paramédicos y conductores de ambulancias.

En tanto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró jornada de luto en la ciudad y confirmó que los daños se extienden por distintos distritos.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelenski visitó uno de los edificios afectados tras interrumpir su agenda internacional. Durante su recorrido, afirmó que la falta de sistemas de defensa aérea suficientes ha tenido un impacto directo en la magnitud de la destrucción.

Señaló que la defensa aérea será uno de los temas centrales en próximas reuniones con aliados internacionales. Asimismo, prometió que responderán al ataque masivo. “Rusia recibirá una respuesta por el ataque de hoy contra Kiev; de eso no hay duda”

EL METRO. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que la ofensiva estuvo dirigida contra instalaciones militares y energéticas, además de aeropuertos en Kiev y otras regiones, como respuesta a ataques ucranianos en territorio ruso.

La ofensiva provocó que más de 50 mil personas se refugiaron en estaciones del metro de Kiev durante la noche, incluyendo miles de niños, en lo que autoridades locales describieron como uno de los mayores desplazamientos hacia refugios subterráneos desde 2022.

A su vez, edificios de uso civil y científico también resultaron afectados. Entre ellos, el Instituto Nacional de Bioquímica sufrió la destrucción de laboratorios y oficinas, lo que especialistas calificaron como un golpe significativo para la investigación médica en el país.

En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que forman parte de un patrón de violencia contra civiles y la UE anunció sanciones contra Rusia.