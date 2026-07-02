Asciende a 2 mil 595 la cifra de fallecidos por los sismos en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó formalmente que la cifra de víctimas fatales a causa de los sismos registrados el pasado 24 de junio se ha elevado a 2 mil 595 personas fallecidas.

Asimismo, la mandataria detalló que el número de ciudadanos heridos por este evento natural ya alcanza los 12 mil 400 casos reportados en el balance oficial.

“El número que nosotros damos es un número riguroso. Al día de hoy, el número que yo di, creo que fue 2 mil 595 fallecidos, correcto”, indicó la presidenta encargada de Venezuela.

Así, el número de fallecidos aumentó 300, mientras que el de heridos ascendió mil 133 en un día, según cifras del gobierno venezolano.

“Todavía podemos encontrar personas con vida y por eso no quiero cerrar la primera fase” de búsqueda y rescate", aseguró Delcy Rodríguez.

Los equipos de emergencia y brigadas de protección civil mantienen el despliegue de búsqueda en las diversas zonas colapsadas de la entidad, a 8 días de los sismos.

Sin embargo, las autoridades y especialistas advierten que, con el transcurso de los días, las probabilidades de localizar a personas con vida bajo los escombros se reducen de manera drástica.

Paralelamente a las tareas de salvamento, se ha incrementado la necesidad de atención médica especializada, suministros humanitarios de primera necesidad y espacios de alojamiento temporal para los miles de ciudadanos que resultaron damnificados.

Venezuela rechaza demoras en la atención de la emergencia

El Gobierno de Venezuela rechazó los señalamientos sobre presuntas demoras en la atención de la emergencia provocada por los históricos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró que la administración activó los protocolos de seguridad de manera inmediata tras los movimientos telúricos registrados el miércoles de la semana pasada.

Al ser cuestionada sobre las quejas de diversos damnificados por la falta de apoyo oportuno, la mandataria sostuvo que el Ejecutivo “sí estuvo desplegado desde un primer momento” y atribuyó las críticas a campañas de desinformación.

“El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es el responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron, pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorios”, argumentó la funcionaria.

Decretan estado de emergencia tras impacto de sismos consecutivos

Rodríguez detalló que a las pocas horas de la catástrofe, la cual constó de dos sismos consecutivos con menos de un minuto de diferencia, se emitió un decreto oficial de emergencia.

Este instrumento jurídico tuvo como objetivo agilizar los recursos presupuestarios y coordinar el despliegue de las fuerzas de protección civil en las regiones más vulnerables.

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JVR