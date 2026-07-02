Congreso aprueba donar a Venezuela un día de dieta

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la donación voluntaria de un día de dieta para apoyar a Venezuela tras los dos sismos de más de siete grados que golpearon el norte del país el pasado 24 de junio y que, según cifras oficiales, han dejado más de mil muertos, más de diez mil heridos y miles de desaparecidos.

El pleno guardó un minuto de silencio y reconoció el envío de ayuda humanitaria por parte del Gobierno mexicano. Además del donativo, se instalarán centros de acopio en el Senado y en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El Dato: la Fuerza Aérea se dirige a Venezuela para entregar tres plantas generadoras de energía eléctrica e insumos médicos.

El acuerdo señala que: “la mesa directiva de la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión propone a las legisladoras y legisladores federales la donación de un día de dieta de forma voluntaria para apoyar al pueblo venezolano ante las graves afectaciones provocadas por los sismos”.

Fernández Noroña insistió en que el acuerdo tenía como propósito expresar solidaridad con el pueblo venezolano y apoyar a las víctimas de los sismos, por lo que reprochó a la oposición que se intentara incorporar otros asuntos para generar confrontación: “Hay que ser solidarios con el pueblo venezolano”, sostuvo, al reiterar que la discusión no debía desviarse hacia otros temas.

DEFENSA ENTREGA APOYOS. Tras sismos, la ayuda mexicana para Venezuela volvió a despegar desde Santa Lucía con médicos, rescatistas, perros de búsqueda, medicamentos, equipo de salvamento y generadores eléctricos destinados a comunidades afectadas por los sismos registrados desde el 24 de junio.

El más reciente envío salió alrededor de las diez de la mañana del pasado martes desde la Base Aérea Militar de Santa Lucia ubicada en el Estado de México, a bordo de un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela.

En la aeronave viajaron insumos médicos y electrónicos para apoyar la atención de personas damnificadas y para el restablecimiento de los servicios básicos, como agua y electricidad, carentes en las zonas afectadas del país.

La carga incluyó material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana y cinco plantas generadoras de energía eléctrica que fueron solicitados explícitamente por el gobierno de aquel país.

Otro vuelo de transporte pesado está previsto para este miércoles con tres generadores de energía, además de materiales médicos y equipo para las labores que realiza el agrupamiento “Yumare” en territorio venezolano.

Con esa operación, México suma cinco vuelos de ayuda humanitaria, 240 elementos desplegados, 13.1 toneladas de medicamentos, 4 toneladas de equipo de salvamento y rescate, 80 kilos de medicinas de la Cruz Roja Mexicana y 8 plantas generadoras de energía eléctrica.

El personal enviado incluye 151 rescatistas del Batallón de Atención a Emergencias, 60 médicos, camilleros y enfermeras, 8 binomios canófilos del Ejército, 10 de la Guardia Nacional y 11 integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo con la información oficial, la Secretaría de la Defensa aportó 8.3 toneladas de medicamentos y el IMSS-Bienestar otras 4.8 toneladas de fármacos que se entregarán para la atención de la población damnificada.