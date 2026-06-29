Estados Unidos e Irán buscan retomar diálogo tras los ataques

PERSONAL de defensa y rescate de Baréin en un edificio que fue alcanzado, ayer.

Estados Unidos e Irán acordaron ayer detener las recientes hostilidades en el Golfo Pérsico y reanudar las conversaciones sobre la disputa por el estrecho de Ormuz, un paso que busca evitar el colapso del acuerdo provisional de paz alcanzado el 17 de junio, pese a los nuevos enfrentamientos registrados durante el fin de semana.

De acuerdo con el medio estadounidense Axios, que citó a un alto funcionario de ese país, representantes de ambas naciones tienen previsto reunirse el martes en Qatar para retomar el diálogo.

El Dato: El aumento del tráfico marítimo se ralentizó después de que Irán atacó un buque en Ormuz el jueves y que la ONU suspendió la evacuación de marineros.

La posibilidad de un nuevo encuentro surge después de varios días de ataques y contraataques iniciados tras el impacto de un proyectil iraní contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz. Tanto Washington como Teherán se responsabilizan mutuamente de haber violado el alto al fuego provisional.

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Durante el domingo, Irán lanzó misiles balísticos y drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Barein. La Guardia Revolucionaria aseguró que fueron atacadas ocho infraestructuras militares, entre ellas la base Ali Al Salem, en Kuwait, y la Quinta Flota Naval en el puerto de Salman, en Barein, como respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses contra territorio iraní.

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El cuerpo militar de Irán sostuvo que los ataques estadounidenses constituyen una violación del memorando de entendimiento firmado para poner fin a la guerra y advirtió que cualquier nueva agresión recibirá una “respuesta aplastante”. También afirmó que la continuidad de los bombardeos provocará la paralización total del proceso diplomático.

Un funcionario confirmó que Irán atacó instalaciones de Estados Unidos en la región, aunque señaló que hasta el momento no se habían reportado bajas ni daños importantes en las bases militares.

Horas después, el presidente Donald Trump confirmó que la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, además de centros de radar costeros, al asegurar que Teherán volvió a incumplir el acuerdo de alto al fuego.

El magnate advirtió que podría intensificar la ofensiva si continúan los ataques iraníes. “Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir”, escribió en redes sociales.

Más temprano, Irán canceló las conversaciones técnicas previstas ayer al considerar que Estados Unidos incumplió las condiciones del memorando de entendimiento. Sin embargo, un alto funcionario estadounidense afirmó después que los contactos técnicos dijeran que “van por buen camino” y también que los mecanismos de resolución de conflictos funcionan tras la ronda de conversaciones celebrada en Suiza.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró que la administración del estrecho de Ormuz corresponde sólo a Irán y sostuvo que cualquier intervención externa retrasará la reapertura de esa vía marítima, una de las más importantes para el comercio mundial de petróleo y otros recursos energéticos.

En tanto, Israel informó que volvió a atacar posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano y destruyó infraestructura subterránea utilizada por el grupo. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aprobó mantener las operaciones militares pese al acuerdo firmado entre Israel, Líbano y EU para reducir las hostilidades y avanzar hacia un repliegue gradual de las tropas israelíes.