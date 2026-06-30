Irán señala que en Doha hará valer memorando

EL PRESIDENTE iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró ayer que el entendimiento “es una calle de doble sentido” y advirtió que Teherán responderá con firmeza ante cualquier amenaza. Sus declaraciones se dieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que este martes habrá un encuentro con representantes iraníes en Doha.

Sin embargo, el gobierno iraní negó que exista una reunión programada con Estados Unidos. El portavoz de la cancillería, Esmaeil Baqaei, explicó que la prioridad de Teherán es aplicar el memorando de entendimiento firmado este mes y no negociar todavía un acuerdo definitivo.

El funcionario indicó que una delegación técnica viajará a Doha para supervisar la implementación del memorando, principalmente en lo relacionado con la venta de petróleo y la liberación de activos iraníes congelados. Aclaró que ese viaje no está vinculado con la presencia de funcionarios estadounidenses. Por su parte, la Casa Blanca informó que el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner acudirán a Doha para reuniones de alto nivel y conversaciones técnicas.

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En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el magnate busca que el proceso de paz avance, aunque advirtió que cualquier acto de violencia recibirá una respuesta.