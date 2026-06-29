Rusia acusa a Ucrania de aliarse con cárteles de México para traficar drogas a Europa.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) denunció este lunes que las fuerzas de seguridad de Ucrania aumentan su cooperación con cárteles de México para facilitar de forma deliberada el tráfico de drogas hacia Europa.

De acuerdo con el organismo ruso, esta alianza busca generar ingresos adicionales para el gobierno de Volodimir Zelenski y permitir el reclutamiento de mercenarios latinoamericanos, utilizando el territorio ucraniano como un corredor seguro debido a la falta de controles aduaneros adecuados.

El gobierno de Estados Unidos formalizó, el pasado 20 de febrero de 2025, la designación de diversos cárteles del narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

La medida se hizo oficial mediante una declaración del Departamento de Estado y la aplicación de la Orden Ejecutiva, suscrita por el presidente Donald Trump.

Rusia afirma que esta alianza busca generar ingresos adicionales para el gobierno de Volodimir Zelenski. ı Foto: Reuters

Intercambio por armas en el mercado negro

El comunicado del SVR detalló que el interés de los cárteles de México no se limita únicamente a la distribución de narcóticos en la región.

Estas organizaciones criminales buscan activamente acceder al mercado negro de armas que opera en territorio ucraniano a raíz del conflicto.

La inteligencia de Moscú concluyó sus declaraciones cuestionando la integridad de la élite al mando en Kiev y afirmando que la situación ilustra cómo el conflicto beneficia económicamente a ciertos sectores. Hasta el momento, las autoridades de Ucrania no emitieron ninguna respuesta oficial ante los señalamientos formulados por Moscú.

El conflicto armado que mantiene en vilo a la comunidad internacional inició el pasado 24 de febrero de 2022, fecha en la que las fuerzas armadas de la Federación de Rusia desplegaron una ofensiva militar a gran escala contra Ucrania mediante una incursión coordinada por tierra, mar y aire.

No obstante, analistas y registros oficiales precisan que las hostilidades bélicas entre ambas naciones no son recientes, sino que tuvieron su origen formal en febrero de 2014.

Aquel primer periodo de tensión derivó en la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú y en el posterior estallido de la guerra civil en la región oriental del Donbás, sentando los precedentes del actual escenario de guerra total en Europa del Este.

Los motivos de la alianza según la inteligencia rusa

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia indicó en un comunicado que el objetivo de estas acciones responde a necesidades financieras y militares del gobierno de Ucrania.

El organismo calificó a la administración de Zelenski como un régimen corrupto que requiere de estas ganancias ante la incapacidad de sus patrocinadores occidentales para satisfacer sus demandas.

Asimismo, la inteligencia rusa sostuvo que Kiev valora de manera especial el apoyo de las organizaciones criminales latinoamericanas para reclutar nuevos mercenarios que se sumen a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Equipos de emergencia trabajan en un edificio dañado en Kiev, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

Las autoridades de Moscú explicaron que los grupos criminales de América Latina buscan expandir sus rutas de suministro para narcóticos debido a la situación en Norteamérica.

Esta necesidad surge como consecuencia directa de la intensificación de la campaña contra las drogas que se implementa actualmente en los Estados Unidos.

El fentanilo se encuentra entre las sustancias señaladas por el SVR dentro del esquema de tráfico ilegal que estas organizaciones pretenden introducir al mercado europeo.

Con información de Europa Press.

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JVR