“Si arde Ucrania, arderá su Moscú”: V. Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo ayer que “si Ucrania arde, su Moscú arderá”. Con esa advertencia, reivindicó el mayor ataque con drones lanzado contra la capital rusa desde el inicio de la guerra a gran escala, una ofensiva que alcanzó de nuevo una refinería de petróleo de Moscú, provocó incendios, dejó al menos 17 heridos y obligó a suspender cientos de vuelos.

El mandatario ucraniano aseguró que su país nunca ha querido la guerra, pero sostuvo que Rusia debe sentir las consecuencias de la invasión que comenzó hace más de cuatro años. Volodimir Zelenski calificó como “absolutamente justa” la operación de su Ejército y explicó que se trató de una respuesta al ataque ruso que dañó esta semana una de las catedrales históricas de Kiev, ubicada dentro de un complejo monástico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Dato: Rusia aseguró que su país continuará con los ataques sistemáticos contra objetivos que afecten la capacidad operativa de las fuerzas armadas ucranianas.

“Es hora de acabar con la agresión; es hora de poner fin a esta guerra”, afirmó el presidente, quien también volvió a ofrecer a Moscú un alto al fuego inmediato y negociaciones para terminar el conflicto.

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Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Ucrania lanzó una ofensiva masiva con drones sobre territorio ruso. Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, las defensas aéreas derribaron al menos 194 aparatos que se dirigían a la capital. El Ministerio de Defensa ruso informó además que fueron interceptados 555 drones en distintas regiones del país, mientras otras cifras oficiales elevaron el número de aparatos neutralizados a cerca de mil.

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Uno de los principales objetivos fue la refinería de petróleo de Kapotnia, situada a unos 15 kilómetros del Kremlin. La instalación ya había sido alcanzada dos días antes, pero volvió a sufrir daños durante esta nueva ofensiva. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una gran columna de humo negro y explosiones dentro del complejo industrial.

Serguéi Sobianin confirmó que varios drones lograron impactar la refinería y señaló que restos de aparatos derribados cayeron sobre un centro comercial cercano. Los servicios de emergencia trabajaron durante horas para controlar los incendios provocados por los ataques.

La ofensiva dejó al menos 17 heridos en Moscú y sus alrededores, entre ellos dos niños de 3 y 10 años. Habitantes del sureste de la capital relataron haber despertado por el estruendo de las explosiones, el humo y el fuerte olor a quemado. Algunos residentes describieron escenas de temor durante la madrugada. El ataque afectó además el tráfico aéreo. Más de 520 vuelos fueron cancelados o aplazados en los aeropuertos de Moscú. En Sheremétievo, el principal aeropuerto del país, más de 110 vuelos fueron suspendidos y cerca de 150 sufrieron retrasos.

La operación confirmó el avance de las capacidades de largo alcance desarrolladas por Kiev. En las primeras etapas de la guerra, Moscú estaba fuera del alcance de las fuerzas ucranianas, pero con el paso de los años la capital rusa se ha convertido en un objetivo más frecuente.

La respuesta de Moscú llegó pocas horas después. De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó siete misiles y 239 drones contra territorio ucraniano. Los ataques alcanzaron una vivienda particular, infraestructura energética, un hangar y diversas instalaciones petroleras en las regiones de Kiev y Poltava.