La OTAN se prepara para un conflicto con Rusia

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La OTAN y los países europeos tienen fijado el 2030 como fecha límite para que su poder militar pueda competir con las grandes potencias armamentistas y ante el temor de un conflicto más amplio entre Rusia y occidente.

El debate ya no se centra solamente en lo que ocurre en Ucrania, sino en la posibilidad de que Moscú pueda poner a prueba la seguridad europea una vez que Rusia reconstruya sus capacidades militares tras la desgastante guerra con Kiev.

Son diversos los servicios de inteligencia y responsables militares europeos que advierten de que Rusia podría poner a prueba la capacidad de defensa de la OTAN hacia el año 2030. Esto a raíz de un miedo desmedido por parte de los europeos ante el poderío militar de Moscú.

En el ajedrez geopolítico ya se libra una guerra híbrida entre Rusia y occidente, un conflicto que no se limita al uso de tropas o tanques, sino que utiliza otras formas no convencionales como sabotajes, ciberataques y la desinformación para amedrentar al enemigo.

Ante este panorama, Europa ya está reforzando de manera especial su flanco oriental; es decir, la región de los países más próximos a Rusia y Bielorrusia. Se han desplegado tropas en Europa del Este, se ha reforzado el sistema de defensa aérea y antimisiles, hay una mayor presencia naval en el mar báltico y se han incrementado los ejercicios militares de la alianza a gran escala.

Europa teme una acción rusa dentro de su territorio y por eso se prepara para responder de manera inmediata y coordinada para reducir la posibilidad de éxito de un posible ataque.

El mar Báltico se ha convertido en una zona especialmente sensible para la seguridad europea, ello tras la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. En países como Lituania, Letonia y Estonia se han desarmado drones presuntamente provenientes de Rusia, lo que genera mayor tensión en la zona.

Otro elemento importante para acelerar los preparativos militares europeos es la postura actual de Estados Unidos, que ha insistido en que Europa debe ser la responsable de su propia seguridad.

Es por ello que el continente europeo busca una mayor autonomía militar por medio del incremento de inversiones nacionales en ese sector y apuesta por el desarrollo de capacidades de defensa más independientes para ya no depender tanto de Estados Unidos.

Europa quiere incrementar su potencial de defensa para que cualquier posible agresión de Rusia resulte demasiado costosa y riesgosa para Moscú. Irónicamente, la lógica de los dirigentes europeos es que el rearme de Europa busque evitar una guerra en lugar de provocarla.

Con el discurso de que Rusia representa una gran amenaza para los países occidentales, Europa quiere justificar el gasto en defensa que los países del bloque siguen a petición de la administración de Donald Trump.

La Alianza del Atlántico se prepara de esta forma para responder ante cualquier amenaza del exterior mientras los pueblos siguen sufriendo las guerras en Europa y en Oriente Medio.