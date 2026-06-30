Keiko Fujimori será presidenta de Perú tras 3 intentos previos

En 2006, con 31 años, Fujimori fue elegida congresista federal y, cuatro años después, fundó su propio partido político, desde entonces se presentó como candidata presidencial.

El largo proceso electoral en Perú llegó a su fin. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó ayer el escrutinio al 100 por ciento de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio y confirmó el triunfo de la candidata derechista, Keiko Fujimori, sobre el izquierdista, Roberto Sánchez, por una diferencia de 49 mil 641 votos, es decir 0.27 puntos porcentuales.

El conteo definitivo otorgó a Keiko Fujimori 50.135 por ciento de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 49.865 por ciento. Se trata de la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se define por menos de 50 mil votos.

El Tip: La victoria de la nueva ejecutiva representa además el regreso del fujimorismo al poder después de 25 años de la caída del gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

Aunque la ONPE concluyó el recuento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente a la ganadora el próximo 3 de julio. Posteriormente, el 15 de julio recibirá sus credenciales y el 28 asumirá la presidencia en una ceremonia en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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Keiko Fujimori llega a la presidencia tras cuatro intentos, perdió las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Gobernará durante el periodo 2026-2031. El país ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años.

5 años gobernará la nueva presidenta electa

La contienda fue considerada una de las más complejas en la historia del país. En la primera vuelta participaron 35 candidatos, lo que dispersó el voto. Keiko Fujimori pasó al balotaje con apenas 17.19 por ciento de los sufragios y Roberto Sánchez, con 12.03 por ciento.

Uno de los factores decisivos fueron los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero. Durante el conteo ambos aspirantes intercambiaron el liderazgo, pero las papeletas del exterior terminaron por darle a Keiko Fujimori una ventaja definitiva.

Sin embargo, Roberto Sánchez, quien participó como representante político del encarcelado expresidente Pedro Castillo, anunció que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta. El político de izquierda sostiene, sin presentar pruebas, que hubo fraude en la votación realizada en el exterior y adelantó que presentará un recurso legal para intentar frenar la proclamación oficial. Además, el izquierdista ha encabezado movilizaciones en Lima para defender lo que considera el voto popular y llamó a sus simpatizantes a mantener las protestas, en un contexto que podría prolongar la crisis política que atraviesa el país.

Por su parte, la derechista afirmó que recibe el triunfo “con gran responsabilidad”, pero reconoció que gobernará un Perú “prácticamente dividido”. También aseguró que las puertas del diálogo permanecerán abiertas para Roberto Sánchez y para las distintas fuerzas políticas representadas en el nuevo Congreso bicameral. La presidenta electa señaló que sus primeras acciones estarán enfocadas en recuperar el orden frente al aumento de la inseguridad ciudadana y preparar al país para enfrentar el fenómeno de El Niño, que se prevé tenga una fuerte intensidad en los próximos meses.

También informó que en los siguientes días integrará los equipos de transición y conformará su gabinete ministerial, aunque evitó revelar nombres. “Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ninguno hoy”, declaró a la prensa.