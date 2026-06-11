Expediente Irán. El escalamiento ya tiene método

Una represalia puede ser un accidente. Dos, seguidas y en la misma franja horaria, son un método. El Mando Central informó una nueva ronda de ataques contra objetivos en Irán, otra vez en la madrugada, y eso convierte el golpe de días atrás en lo que ya no puede leerse como excepción: una secuencia de escalamiento administrado que va adquiriendo ritmo propio. Si hay método, la pregunta cambia: ya no es si Estados Unidos puede escalar, sino si todavía gobierna el techo de la escalada que él mismo puso en marcha.
La segunda ola reinterpreta a la primera. Días atrás, por orden de Donald Trump, Washington atacó cerca de Ormuz y, según Reuters, alcanzó casi 20 objetivos iraníes, ninguno simbólico: sensores, defensa aérea, control terrestre. Irán contestó con cuidado, que no es lo mismo que con pasividad: misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. Amán informó que interceptó cinco proyectiles dirigidos a al-Azraq. Washington sostiene que no hubo bajas. Teherán eligió así una respuesta calibrada para comunicar alcance sin forzar una guerra abierta: una lógica frágil, que funciona sólo mientras ningún misil acierte donde no debía.
Sobre esa base llega el cambio que de verdad altera la naturaleza del conflicto: el mar. Ya no sólo apaga radares: ejecuta un bloqueo. El petrolero Settebello fue inutilizado frente a Omán por presunto crudo iraní. CENTCOM sostiene que desde el 13 de abril ha inutilizado ocho buques, redirigido 134 y dejado pasar 42 embarcaciones de ayuda humanitaria. Lo que era presión económica se volvió rutina militar diaria.
Democracia sostenida con palitos
El mercado leyó el mensaje antes que los medios. El Brent volvió a superar los 94 dólares y el WTI rebasó los 91. No es nerviosismo financiero: es la traducción económica de una realidad militar. Por Ormuz cruza una porción decisiva del petróleo y del gas natural licuado del mundo, y el día que Irán convierta la amenaza de cierre en interdicción efectiva, la guerra dejará de medirse en radares caídos para medirse en seguros, rutas, alianzas y el precio de la energía en mercados que ni siquiera tocan el Golfo.
El tercer frente sigue en Líbano. Israel eliminó al menos a 13 personas en el sur el miércoles, nueve de ellas en Dayr Debba, a ocho kilómetros de Tiro. Desde el 2 de marzo, las autoridades libanesas reportan casi tres mil 700 muertos y 1.2 millones de desplazados por ataques israelíes. El sur del Líbano no es un drama humanitario al margen: es el frente que Irán puede activar a través de Hezbolá sin exponerse él mismo, su manera de presionar a Israel y a Washington sin cruzar todavía a la guerra abierta.
El miércoles deja ver una guerra todavía limitada, pero cada vez menos gobernable. Nadie parece querer la guerra total; todos, sin excepción, están aceptando más riesgo para evitarla. Y en Ormuz, en Líbano y en el Golfo, ese riesgo no se suma: se contagia.