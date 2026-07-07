Marine Le Pen anuncia candidatura por la presidencia de Francia en 2027

Marine Le Pen anunció que competirá en las elecciones presidenciales de Francia de 2027 tras el fallo de un tribunal de apelación que redujo su periodo de inhabilitación.

La dirigente de Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, confirmó que buscará la Presidencia de Francia en las elecciones de abril de 2027, luego de que un tribunal de apelación redujo la sanción de inhabilitación que pesaba en su contra por un caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo, decisión que le permite volver a competir por el cargo.

La política de 57 años anunció su candidatura durante una etrevista con la cadena TF1, horas después de conocerse el fallo judicial.

Aunque la justicia francesa confirmó su condena por malversación de fondos europeos, la reducción de la sanción permite a Le Pen mantener sus aspiraciones presidenciales. ı Foto: Reuters

Además, adelantó que presentará un recurso ante la Corte de Casación, el máximo tribunal francés, al considerar que la resolución aún puede modificarse.

Tribunal confirma culpabilidad de Le Pen, pero reduce condena a tres años

La sentencia del Tribunal de Apelación de París confirmó la culpabilidad de Le Pen y de otros integrantes de su partido por el uso indebido de recursos asignados a asistentes parlamentarios europeos para financiar personal de Agrupación Nacional en Francia.

El Tribunal de Apelación de París mantuvo la condena por malversación contra Marine Le Pen, pero redujo la inhabilitación que amenazaba con dejarla fuera de la contienda presidencial. ı Foto: Reuters

De acuerdo con las autoridades francesas, el esquema irregular se prolongó durante más de una década y representó un desvío de 2.8 millones de euros.

No obstante, los magistrados redujeron la inhabilitación para ocupar cargos públicos de cinco años a 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso.

Marine Le Pen recuperó la posibilidad legal de competir en las elecciones presidenciales de Francia de 2027, aunque deberá cumplir parte de su condena con un brazalete electrónico. ı Foto: Reuters

Como la sanción comenzó a computarse tras la condena dictada en marzo de 2025, el tribunal consideró que los 15 meses efectivos ya fueron cumplidos, lo que elimina el principal obstáculo para su participación en la próxima elección presidencial.

Asimismo, la pena de prisión quedó fijada en tres años, con dos suspendidos y uno bajo vigilancia mediante un monitor electrónico.

Marine Le Pen aún puede recurrir la resolución ante el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Francia, mientras evalúa su eventual candidatura presidencial. ı Foto: Reuters

Sin embargo, Le Pen sostuvo que la apelación suspenderá temporalmente esa medida, por lo que aseguró que realizará su campaña sin portar el dispositivo mientras la Corte de Casación analiza el caso.

En la resolución, el tribunal argumentó que, además de confirmar la responsabilidad penal de la dirigente, también debía protegerse la libertad de elección de los votantes y el derecho de una persona a presentarse a una elección, principio que consideró esencial para el funcionamiento democrático.

Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, era considerado el posible sustituto de Marine Le Pen. ı Foto: Reuters

La decisión despeja la incertidumbre que rodeaba el futuro político de Le Pen, quien ha competido sin éxito en tres elecciones presidenciales.

En los últimos meses, su partido había preparado como posible relevo a Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, aunque la propia dirigente afirmó que ambos conforman un “tándem ganador” para los comicios de 2027.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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