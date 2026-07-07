Marine Le Pen recibe condena de tres años de prisión, pero mantiene opción de competir en 2027

Marine Le Pen recuperó la posibilidad legal de competir en las elecciones presidenciales de Francia de 2027, aunque deberá cumplir parte de su condena con un brazalete electrónico.

Un tribunal de apelaciones de Francia confirmó la condena por malversación de fondos europeos contra la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, aunque redujo el periodo de inhabilitación que pesaba sobre ella, una decisión que le abre la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

La resolución establece una pena de tres años de prisión, de los cuales dos quedaron suspendidos, mientras que el restante deberá cumplirse bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico durante un año.

Marine Le Pen aún puede recurrir la resolución ante el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Francia, mientras evalúa su eventual candidatura presidencial. ı Foto: Reuters

La medida representa un cambio respecto a la sentencia emitida en marzo de 2025, cuando se le impuso una prohibición de cinco años para ocupar cargos públicos.

Asimismo, la corte determinó que la sanción de inhabilitación quedó reducida a 15 meses efectivos, periodo que la justicia considera ya cumplido desde el fallo de primera instancia.

El tribunal de apelación confirmó la condena por malversación de fondos europeos contra Marine Le Pen, pero redujo la inhabilitación que le impedía buscar un cargo de elección popular. ı Foto: Reuters

Con ello, Le Pen recupera la posibilidad legal de registrarse como candidata en los comicios presidenciales previstos para abril de 2027.

Le Pen había dicho que no contendería si le imputaban uso de brazalete electrónico

La dirigente, de 57 años, fue declarada culpable por el uso indebido de recursos asignados por el Parlamento Europeo para contratar asistentes parlamentarios, dinero que, según la justicia francesa, terminó destinado al funcionamiento de su partido entre 2004 y 2016.

La líder de Agrupación Nacional fue sentenciada a tres años de prisión; dos quedaron suspendidos y el restante deberá cumplirlo bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. ı Foto: Reuters

El caso también derivó en condenas para otros exdiputados de Agrupación Nacional, señalados por integrar un esquema mediante el cual fueron desviados 2.9 millones de euros de fondos de la Unión Europea.

Sin embargo, la obligación de portar un dispositivo de vigilancia electrónica podría complicar una eventual campaña presidencial.

Elementos de seguridad resguardaron los alrededores del Tribunal de Apelación de París durante la emisión del fallo contra Marine Le Pen, ante la expectativa generada por el caso. ı Foto: Reuters

En días recientes, Le Pen había manifestado que no contemplaba competir si las condiciones judiciales limitaban su capacidad para realizar actividades proselitistas con normalidad.

La política ha negado haber cometido irregularidades y todavía tiene la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia.

Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, se mantiene como el principal relevo de Marine Le Pen en caso de que la dirigente decida no competir en las elecciones presidenciales de 2027. ı Foto: Reuters

No obstante, hasta ahora no existe certeza sobre si ese órgano suspendería la ejecución de la condena mientras analiza el caso.

En caso de que finalmente desistiera de buscar la presidencia, Jordan Bardella, actual dirigente de Agrupación Nacional, permanece como el principal perfil para encabezar la candidatura del partido.

Con información de Reuters, AP y Europa Press.

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