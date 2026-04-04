Macron y Lee acuerdan colaboración

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, acordaron trabajar de manera conjunta para impulsar la reapertura del estrecho de Ormuz y mitigar el impacto económico global derivado de la guerra en Oriente Medio.

Durante una cumbre en Seúl, ambos líderes coincidieron en la necesidad de estabilizar la región y garantizar la seguridad de esta ruta marítima estratégica, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. En una declaración conjunta, reafirmaron su intención de cooperar para asegurar el flujo energético y reducir las tensiones en la zona.

El encuentro se dio en un contexto de presión internacional encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado a sus aliados por no respaldar plenamente la ofensiva contra Irán y ha pedido mayor implicación para proteger el paso marítimo.

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Aunque Macron y Lee Jae-myung no detallaron medidas concretas, sí plantearon la urgencia de definir mecanismos internacionales que permitan aliviar la crisis y evitar mayores afectaciones a los mercados energéticos.

El mandatario francés advirtió que una reapertura por la vía militar sería poco realista, mientras que Corea del Sur descartó pagar tarifas a Irán para garantizar el tránsito de combustible.

Además del tema de seguridad, ambos países acordaron ampliar su cooperación en sectores estratégicos como energía, tecnología y minerales críticos, en un esfuerzo por reducir su dependencia de combustibles fósiles en medio de la incertidumbre global.

La reunión también se da en el marco de la gira asiática de Macron, que incluyó una visita previa a Japón, y refleja un intento de diversificar alianzas ante un escenario internacional cada vez más fragmentado, donde la estabilidad energética se ha convertido en un eje central de la diplomacia.